El embajador delegado permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), Ernesto Villegas Poljak, suscribió este lunes la comunicación diplomática que complementa el expediente técnico de postulación de la tradición del Tamunangue o sones de Negro, devoción y rito de celebración de San Antonio de Padua del estado Lara, a las listas del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Texto: Prensa MPPC

La nota verbal, dirigida a la directora de la Convención de 2003 para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, Fumiko Ohinata, acompaña la remisión oficial de los formularios de cesión de derechos y registro del material audiovisual y fotográfico de la manifestación larense, recaudos enviados previamente a la delegación venezolana en París por el Centro de la Diversidad Cultural, institución presidida por Benito Yrady.

Tras formalizar la firma del documento, Villegas destacó el avance de este trámite de cara a la evaluación internacional prevista para el próximo año y envió un reconocimiento a los cultores de la entidad centroccidental. “El año próximo, Dios y San Antonio mediante, estaremos celebrando (la declaración) como un logro más para Venezuela”, expresó.

Con esta entrega documental, el Estado venezolano consolida el respaldo técnico y audiovisual de una de las expresiones musicales, dancísticas y devocionales más emblemáticas del país, reafirmando su política de resguardo y proyección internacional de la identidad cultural venezolana.