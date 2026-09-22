Venezuela impulsa agenda para protección de su patrimonio cultural en la Unesco

La agenda de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) está centrada en la protección de su patrimonio cultural, el impulso de las industrias creativas y la cooperación científica y tecnológica. Así lo señaló el embajador representante permanente de la patria bolivariana ante el organismo, Ernesto Villegas Poljak.

Texto: VTV

En entrevista concedida a Venezolana de Televisión (VTV), el delegado resaltó la presencia histórica de Venezuela en el sistema multilateral y el papel de la Unesco como espacio fundamental para el debate sobre los desafíos contemporáneos en educación, ciencia, cultura, comunicación e información.

Ernesto Villegas sobre protección del patrimonio cultural de Venezuela desde la Unesco

Asimismo, destacó la importancia del patrimonio como compromiso de Estado, que ha permitido que 11 manifestaciones venezolanas hayan sido incluidas en las listas representativas del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, entre ellas, Los Diablos Danzantes del Corpus Christi, el Joropo venezolano, el ciclo festivo alrededor de la devoción y culto a San Juan Bautista, la parranda de San Pedro de Guarenas y Guatire, entre otras.

Recordó que además Venezuela tiene activas las postulaciones de la arepa y el tamunangue, cuyo expediente será discutido próximamente por el Comité del Patrimonio Cultural Inmaterial.

En cuanto al patrimonio material, recordó que el país posee tres sitios inscritos: la Ciudad Universitaria de Caracas, el Parque Nacional Canaima, y Coro con su puerto de La Vela, reseña nota de VTV.

Durante su intervención, el embajador agradeció el respaldo de la Unesco tras el doble sismo del pasado 24 de junio, período en el que se activó el Fondo de Emergencia del Patrimonio Cultural, para brindar asistencia técnica en la evaluación de daños de infraestructura educativa y cultural.