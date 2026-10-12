Venezuela reivindica en la Unesco la Resistencia Indígena y pide proteger la cultura

En el marco del debate sobre la diversidad cultural ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), el embajador-delegado permanente de Venezuela, Ernesto Villegas, inició su intervención reivindicando la significación histórica del 12 de octubre, fecha que en el país se conmemora oficialmente como el “Día de la Resistencia Indígena”.



Villegas destacó que esta conmemoración responde al carácter «multiétnico y pluricultural» establecido en la Constitución venezolana, señalando que la fecha representa un avance en los procesos de soberanía e identidad. «No es capricho, sino un esfuerzo de descolonización que dejó atrás la noción del Día de la Raza y el mal llamado descubrimiento», aseveró el diplomático durante su alocución.

Descolonización e impacto global

Durante su discurso, Villegas argumentó que la preservación de la diversidad cultural requiere ir más allá de los esquemas tradicionales. En este sentido, sostuvo que «además de la descolonización formal, política y económica, se impone en el mundo la descolonización cultural y también tecnológica para garantizar con sinceridad la diversidad cultural y su sostenibilidad».

Villegas enfatizó que este proceso abarca tanto al «Sur global» como al «Norte desarrollado». Para ilustrar este vínculo entre la historia colonial y las dinámicas globales actuales, citó el mensaje de una liceísta francesa observado en la capital francesa: «Quien siembra colonización, cosecha inmigración».

Reconocimiento a conferencias internacionales y propuesta de un nuevo instrumento

El embajador hizo referencia a su participación en las dos conferencias mundiales Mondialcult celebradas en este siglo, tanto en Ciudad de México como en Barcelona, extendiendo sus felicitaciones a México, España y a la Unesco por romper con «40 años de congelamiento» en dicha materia, al tiempo que expresó su respaldo y auguró éxito a Arabia Saudita por la organización de la próxima edición en el año 2029.

Finalmente, el delegado venezolano planteó ante el organismo internacional la necesidad de desarrollar normativas de protección cultural adaptadas a los contextos geopolíticos actuales. Villegas propuso que, de manera similar a la «Convención de La Haya de 1954 para la protección del patrimonio cultural en casos de conflicto armado», la Unesco debería dotarse de un instrumento enfocado en la «protección de los derechos culturales en tiempos de bloqueos, sanciones o medidas coercitivas unilaterales».

Según denunció el diplomático, este tipo de prácticas comprometen de forma «a veces silenciosa, pero siempre perjudicial» a la diversidad cultural, al desarrollo sostenible y a los derechos educativos y culturales de los pueblos.