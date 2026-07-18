Unesco acompaña al Ministerio de Cultura en el resguardo de bienes culturales tras el doble sismo

Autoridades del Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC) y representantes de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) sostuvieron un encuentro en la Galería de Arte Nacional (GAN), en Caracas, para analizar el resguardo de los bienes patrimoniales y acordar el apoyo que tendrá Venezuela en el área cultural, luego del doblete sísmico ocurrido el pasado 24 de junio.

Prensa MPPC (Texto: Oscar Morffes y Claudia Hernández / Fotos: Elina Tineo)

La reunión estuvo encabezada por el ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal; la directora de la Oficina Regional de Cultura de la Unesco, Anne Lemaistre; y el embajador de la Unesco por Venezuela, Ernesto Villegas.

El encuentro sirvió para ofrecer un avance de las primeras acciones realizadas para la protección del patrimonio documental luego de las afectaciones registradas en la edificación del Foro Libertador, donde se ubican las sedes de la Biblioteca Nacional y el Archivo General del Nación.

La viceministra de Fomento de la Economía Cultural, Rosario Soto, ofreció detalles sobre el traslado preventivo de los archivos de El Libertador Simón Bolívar y del Generalísimo Francisco de Miranda, con 287 tomos, desde el Archivo General de la Nación hacia bóvedas de seguridad del Banco Central de Venezuela (BCV).

“Se realizó el proceso de traslado siguiendo los parámetros internacionales de alistamiento, inventario y embalaje”, señaló.

Las autoridades culturales resaltaron que ambas colecciones forman parte del Programa Memoria del Mundo de la Unesco, gracias a su relevancia, trascendencia y valor excepcional para comprender procesos históricos de Venezuela, América Latina y el mundo.

El “Archivo de El Libertador Simón Bolívar” abarca su correspondencia, proclamas, decretos y documentos militares y personales.

Por su parte, “La Colombeia: Archivo de Francisco de Miranda” es considerado uno de los registros más importantes para estudiar la Independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa y la emancipación hispanoamericana.

Otras fondos documentales venezolanos inscritos en el Programa Memoria del Mundo son la “Colección documental Ilustres Próceres de la independencia suramericana 1810-1893”, del Archivo General de la Nación; “Fotografías de América Latina y El Caribe del siglo XIX” y “La voz del Libertador Simón Bolívar, resuena en el Correo del Orinoco 1818-1822”, de la Biblioteca Nacional. También “Testimonios audiovisuales de las culturas vivas de América Latina y El Caribe del Siglo XX “, perteneciente al Centro de la Diversidad Cultural.

Durante el encuentro, el ministro Cazal ofreció un balance acerca de las inspecciones que se han hecho a los bienes culturales en la región capital y guairense, además informar sobre la atención integral que tienen los campamentos transitorios en ambas localidades, con prioridad en atención médica, alimentaria, artística y de recreación.

El embajador Ernesto Villegas felicitó a todas las partes involucradas del MPPC por la rapidez en el plan de traslado de estos archivos.

Lemaistre ofreció una metodología certificada por parte de la Unesco que sirva para presentar un informe que evalúe el impacto social y económico para construir un camino a la recuperación del patrimonio cultural afectado por los eventos sísmicos.

Será el próximo lunes cuando representantes de la Unesco se desplieguen con las autoridades venezolanas en las evaluaciones técnicas de las edificaciones culturales. Ante esto, Cazal hizo énfasis en el respaldo al área cultural privado y público.

En la reunión participaron la viceministra de Cultura, Gabriela Simoza; el viceministro de Cultura Audiovisual, Miqueas (Piki) Figueroa; el viceministro de Identidad y Diversidad Cultural, Ignacio Barreto; la viceministra de las Artes de la Imagen y el Espacio, Mary Pemjean; la presidenta del Instituto del Patrimonio Cultural, Dinora Cruz; el historiador Pedro Calzadilla; y otros representantes culturales y de la Unesco.