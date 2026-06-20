El tamunangue brilló en el Centro Simón Bolívar

En una jornada vibrante y llena de alegría, con música, cantos y bailes, los sones del Tamunangue honraron a San Antonio de Padua en el contexto de las actividades del Instituto de Artes Escénicas y Musicales (IAEM), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC). Esta vez, trabajadoras y trabajadores del ministerio y público en general mostraron su pasión por esta tradición originaria del estado Lara, con la presencia de las y los cultores que rinden tributo a esta manifestación ancestral, en una jornada efectuada en la torre norte del Centro Simón Bolívar.

Texto y Foto: Prensa IAEM

San Antonio de Padua es reconocido como patrono de los objetos perdidos, quien concede pareja a las mujeres que lo invocan y buenas cosechas a los campesinos que le piden. Es la segunda imagen religiosa más venerada en el estado Lara, después de la Divina Pastora, al fusionar lo mágico con lo religioso tanto en esa entidad como en otras regiones del país.

En la planta baja del MPPC, espacio bautizado como “El Yabajero”, se reunieron cultoras y cultores como Santiago Key, Daniel Gil, ‎Carlos Sánchez, ‎José Granado, ‎Ricardo Linares, ‎Ismael Colmenares, ‎Rolando Canónico, ‎Leonardo Zerpa, ‎Clara Lunar, ‎José “Chuchú” García, Jesús Berenzola, ‎Margarita Morales y ‎Liliam Frías, con el acompañamiento de músicos y bailadores del grupo Tradiciones de Venezuela, quienes mostraron su tributo a esta tradición ancestral.

La celebración inició con una salve a San Antonio, actividad que marca la parte espiritual de la fiesta, e incluyó la Batalla, que si bien no forma parte de los sones, representa el elemento fundamental para iniciar un tamunangue.

La fiesta siguió con los siete sones de esta expresión: la Bella, el Yiyivamos, la Juruminga, la Perrendenga, el Poco a Poco, el Galerón y el Seis Figureao, precedido de una intención y oraciones por la salud, la paz y la prosperidad de las familias venezolanas.

Esta jornada en honor a San Antonio de Padua es una muestra del compromiso de la gestión del IAEM por enriquecer la vida cultural y fomentar el desarrollo artístico de las nuevas generaciones.