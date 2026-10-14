Venezuela impulsa en la Unesco la preservación de infraestructura cultural y educativa tras desastres

El embajador permanente de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), Ernesto Villegas Poljak, resaltó la propuesta del país para establecer un mecanismo enfocado en la evaluación y reparación de la infraestructura educativa y cultural afectada por desastres, mediante una labor conjunta entre los ministerios de la nación y las agencias internacionales.

Texto: VTV

«La Unesco envió a Anne Lemaistre, que es la directora de la oficina de la Unesco en La Habana que tiene jurisdicción en Venezuela. Esta oficina de la UNESCO acompañó la construcción de lo que se conoce como el PDNA, que es la evaluación de daños post-desastre en los ámbitos de la infraestructura educativa y en la infraestructura cultural, de la mano de las autoridades del gobierno venezolano», expresó Villegas Poljak en entrevista con Michel Caballero y Yiseth Cabrera para Venezolana de Televisión (VTV).

Ernesto Villegas en la Unesco, entrevista el 14 de octubre de 2026

Asimismo, la representación venezolana rememoró los aportes del papa León XIV durante su visita a la organización y abogó por la pronta recuperación de los pueblos afectados por contingencias. En materia de inteligencia artificial, el país reafirmó su vocación de cooperación y el pleno apego al rango constitucional que reconoce Venezuela.

En este sentido, también se resaltó la entrega de un documento de parte del ministro del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, Yván Gil, a propósito de la Semana Digital.

Patrimonio Cultural Inmaterial

Por otra parte, el embajador Villegas destacó que el estado Lara debe «calentar los motores» de cara al inminente registro del tamunangue en las listas del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Las expectativas institucionales y culturales apuntan a que esta tradición se sume a las otras 11 ya reconocidas para representar con orgullo a Venezuela en el catálogo cultural.

En este sentido, también se exhibió una temprana preocupación por el reconocimiento necesario de nuestros pueblos indígenas, así como el valor de la repatriación de la abuela Kueka, piedra sagrada del pueblo pemón que estuvo 20 años en la ciudad de Berlín, y que ahora se encuentra de nuevo en la Gran Sabana.

Por último, de cara a la aprobación del 10 de abril como el Día Internacional de la Trompeta por parte de la Unesco, Poljak extendió su felicitación a músicos venezolanos y al trompetista Francisco «Pacho» Flores, consagrado como uno de los grandes trompetistas del planeta.