AN aprueba en primera discusión Proyecto de Reforma de Ley contra el Odio

La Asamblea Nacional (AN) aprobó este martes, en primera discusión, el Proyecto de Reforma Parcial de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, instrumento legal que cursa para su revisión por solicitud del Ejecutivo Nacional.

Texto y fotos: Prensa AN

La presentación del informe para la primera discusión del proyecto estuvo a cargo del primer vicepresidente del Parlamento, diputado Pedro Infante (PSUV/Miranda), quien anunció que la propuesta plantea el cambio de nombre a Ley para la Convivencia Democrática, la Paz y la Tolerancia.

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Infante, como lo establece el Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, expuso las razones que llevaron a proponer la modificación del instrumento, aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente en 2017.

Explicó que el proyecto de Ley tiene como objetivo principal la transformación del instrumento legal, que fue producto de un momento de confrontación irracional, en el año 2017. “Esta Ley la vamos a proponer como una ley para el encuentro, que se llame Ley para la Convivencia Democrática, la Paz y la Tolerancia”, agregó el parlamentario.

Infante agregó que la reforma no pretende el olvido de quienes perdieron a seres queridos, de quienes sufrieron criminalización por pensar distinto, ni de los funcionarios caídos en el cumplimiento del deber. Por el contrario, subrayó que se plantea avanzar hacia la reparación en unidad, erradicar la violencia del debate político y corregir posibles excesos cometidos en la aplicación del instrumento legal.

“Todos los muertos, todos los sufrimientos, debimos evitarlos. Linchar y quemar personas vivas por ser o parecer de determinados movimientos o partidos políticos, eso no es política. Eso es barbarie”, subrayó.

El diputado Infante explicó que, si bien diversos sectores consideran que la ley no debió existir, la norma es el resultado del contexto de violencia registrado en 2017 y documentado por la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público. Dicho escenario afectó la educación, impidiendo que los niños asistieran a clases; la salud, dificultando el acceso de pacientes a sus tratamientos; y la economía, tras la destrucción de establecimientos comerciales, dijo.

Indicó que la iniciativa de modificación de ley fue iniciativa de la presidenta Delcy Rodriguez, quien remitió el 28 de septiembre a la AN, con argumentos, para la revisión del dispositivo. Ente las razones presentadas se encuentran, en primer lugar, despenalizar las conductas previstas en la ley vigente, y en segundo lugar, favorecer el reencuentro y la convivencia Democrática nacional, dijo Infante.

Bloque opositor salvo voto

El diputado Rubén Limas (AD/Dtto.Capita ), reflexionó dobre el significado del odio, y como médico dijo que se debe garantizar la paz ante las heridas dejadas en la sociedad venezolana.

La diputada Amelia Belisario (PJ/Aragua) se pronunció para salvar el voto en nombre del bloque parlamentario Libertad, y señaló que esta primera discusión se niega a la reforma parcial de la Ley ante las solicitudes previas de eliminación. Indicó que la Ley debe derogarse totalmente, para que el odio y el miedo se transforme en confianza, y eliminar su esencia atemorizante y coercitiva. Dijo que la democracia real es la garantía de disentir sin temor, y participar libremente en los cambios públicos.

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El presidente del Poder Legislativo, diputado Jorge Rodríguez (PSUV/Nacional), indicó que, si bien existen debates y diversas opiniones en torno a la norma, la propuesta debe cuidarse rigurosamente para que cumpla su propósito fundamental de fortalecer la convivencia pacífica y el respeto mutuo.

​Hizo un llamado a reflexionar sobre las experiencias y situaciones vividas en el país, durante las guarimbas y persecución a líderes de base. Exhortó a actuar conjuntamente para superar la polarización y consolidar el fortalecimiento de la democracia en Venezuela.

Asimismo, reflexionó sobre las consecuencias de la violencia, los discursos de odio y la deshumanización del adversario. En tal sentido indicó que resulta espeluznante y épico sentir horror ante hechos de violencia extrema. Recordó casos en los que personas fueron quemadas vivas, como el caso del joven Orlando Figuera.

Señaló que el odio no se puede derogar, ni se contiene, si este comienza con publicaciones en redes sociales y termina en agresiones físicas fatales.

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Reencuentro político

Rodríguez también recordó los espacios de diálogo propiciados para el reencuentro político y la participación en procesos electorales pasados como el año 2020, los cuales permitieron la renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la incorporación de diversos sectores a la vida democrática, con el indulto de 200 personas.

Enfatizó que cuando se toleran expresiones de odio, racismo o deshumanización sin consecuencias legales adecuadas, se perpetúa un ciclo de impunidad que afecta la convivencia pacífica.

En este sentido, se refirió específicamente al ciudadano Javier Vivas Santana, quien estuvo preso con la aplicación de Ley Contra el Odio y resultó beneficiado en 2020. Hoy continúa pregonando odio contra chavistas en las redes sociales, y recientemente emitió expresiones de odio contra el hijo del diputado Jorge Arreaza tras haber sido víctima de un accidente.

Rodríguez aprovechó de criticar al fascismo europeo luego del holocausto nazi. A pesar de que Europa declaró un histórico “nunca más” al nazismo y al fascismo tras la Segunda Guerra Mundial, estas expresiones de la ultraderecha continúan vigentes, explicó.

El parlamentario cuestionó el uso de etiquetas deshumanizantes hacia oponentes políticos, y dio el ejemplo del uso de términos como “crías” para referirse a los hijos de adversarios políticos. Argumentó que esto busca reducir la condición humana del otro a un nivel animal, para luego justificar actos de violencia.

El máximo representante del Legislativo indicó que se puede construir el Proyecto de Reforma Parcial de la Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, y quien se salga del cauce de la convivencia le sea aplicada la ley.

“Quien se salga del cauce de la convivencia, pues bueno, algo haga, algo le pase (…) no sé si eso va a estar así en la ley. Pero me sentiré feliz cuando Javier Vivas Santana, como seguramente va a ocurrir, yo me asome por la ventana de mi oficina, y lo vea barriendo y dejando limpiecita la plaza Bolívar de Caracas”, concluyó el asambleísta.