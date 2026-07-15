AN aprueba por unanimidad acuerdo en solidaridad con las víctimas del devastador doblete sísmico

Texto: Últimas Noticias / Foto: Telegram Jorge Rodríguez
Durante su derecho de palabra, la segunda vicepresidenta del Parlamento, diputada Grecia Colmenares, exaltó el trabajo heroico de los rescatistas y convocó a la unidad nacional a través del voto unánime a favor del proyecto de acuerdo en apoyo a las víctimas del doblete sísmico.
La parlamentaria resaltó el conmovedor rescate de una joven de 24 años de edad que había quedado atrapada entre los escombros junto a su perrita, una hazaña lograda gracias a la acción conjunta de un joven bartender —ejemplo del espíritu emprendedor venezolano— que se sumó voluntariamente a los equipos oficiales integrados por bomberos, rescatistas y funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana.
Colmenares reconoció el esfuerzo incansable de quienes han entregado sus días y horas en las labores de búsqueda, así como la resiliencia de las madres, abuelos y niños que hoy se encuentran en los campamentos transitorios brindando una sonrisa y una palabra de aliento en medio de la dificultad. Invocando la célebre correspondencia del Libertador Simón Bolívar al Gran Mariscal de Ayacucho, la parlamentaria recordó que «la gloria está en ser grande y en ser útil», señalando que la grandeza actual del país se mide directamente en la solidaridad y la disciplina mostrada por los organismos de seguridad y el pueblo todo.
La legisladora instó a los parlamentarios y a la ciudadanía a convertirse en una gran brigada permanente y activa de solidaridad para acompañar los esfuerzos de reconstrucción que ejecuta el Gobierno nacional. Al evocar el legado de la «capacidad de amar infinita», Colmenares invitó formalmente a la plenaria a votar a favor del proyecto de acuerdo, asegurando que frente a la catástrofe natural el país renacerá con dignidad, soberanía y trabajo voluntario, demostrando que en medio de las dificultades el amor siempre vence.
Reconocimiento al liderazgo del Estado
La plenaria de la AN hizo un reconocimiento categórico al papel desempeñado por el Estado venezolano bajo la conducción de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Colmenarez destacó su capacidad de liderazgo para convocar al pueblo en las tareas de búsqueda y rescate, así como la oportuna articulación internacional que ha permitido recibir rescatistas, insumos médicos y brigadas caninas de diversas partes del mundo.
Finalmente, la diputada envió un mensaje de esperanza y reconstrucción al país: «Venezuela se levantará de esta tragedia por los que están y por los que ya no están, por los abuelos y las abuelas, porque aún quedan muchos sueños por cumplir».
Jorge Rodríguez: no hubo una sola ayuda que no se aceptara
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, durante el desarrollo de la sesión ordinaria de este martes señaló que el pasado 24 de junio, cuando ocurrió el doblete sísmico, él estuvo en la madrugada al lado de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, atendiendo a todas las llamadas telefónicas que recibieron de muchos países, «independientemente de cómo se llamara ese jefe de Estado, esa primera ministra, ese jefe de Gobierno», al tiempo que dijo que se aceptaron y recibieron todas las ayudas.
“No hubo una sola ayuda que no se aceptara. Porque no era momento de poner la diatriba por delante. Era el momento de poner el dolor del pueblo de Venezuela por delante”, subrayó Rodríguez.
Con respecto a algunos señalamientos y críticas en relación a la ayuda humanitaria, precisó que » ¡Entraron todos! A ninguno se les negó la entrada si querían venir a ayudar. Con sus bemoles, pero todos entraron. Algunos con más cámaras que otros, pero entraron. Y ayudaron».
Reconoció la labor de los rescatistas, diciendo que aunque la palabra de un Jefe de Estado tiene la debida importancia de su investidura, pero que, lo primero que vieron algunos de esos más de 6.000 rescatados “no fue la cara de un presidente ni de un jefe de Estado; fue la cara de un rescatista, fue la cara de un perro rescatista, o fue la cara de un salvadoreño, o fue la cara de un mexicano o de un estadounidense”, que llegaron a colaborar en medio de la tragedia.
Un minuto de aplausos para los fallecidos
Rodríguez recordó a las víctimas de los terremotos, destacando que la diputada por el Esequibo, Yessica Carolina De León, falleció junto con su hija en la tragedia, en tanto la diputada María Gabriela Sosa perdió su vivienda. “Perdió todos los objetos materiales de su vida; salvó la vida porque estaba en reunión con el Comité de Postulaciones del Tribunal Supremo de Justicia”, afirmó.
Igualmente, dijo que las y los diputados Giuseppe Alessandrello, Rudy Puerta, Jheny Martínez, Zoilo Rampon Aróstegui Orosco, Alexis Toledo y María Gabriella Sosa, quienes sufrieron consecuencias de la tragedia, no dudaron en sumarse a la ayuda de sus vecinos, en conjunto con los efectivos.
También destacó que 7 directivos de la Gobernación de La Guaira perdieron la vida y que la casa del gobernador Alejandro Terán, quedó destruida. Por todo eso, pidió un minuto de aplausos para la diputada fallecida y para los que representan el estado La Guaira, así como para las víctimas de la catástrofe.
No son tiempos para cerrar puertas
El presidente de la Asamblea Nacional, puntualizó que “estamos en tiempos de tender las manos para poner todo lo que somos en nuestra condición de humanos, para poner toda nuestra humanidad, todo lo bueno”. Agregó que es fundamental cuidar “a nuestros hermanos y hermanas que no solamente sufrieron los rigores de las pérdidas materiales tan tremendas. Cuán doloroso debe ser ver que tu sitio de vivienda se desmorone”.
Agregó que, por la salud mental de todos, es necesario alejarse de tantas tergiversaciones, de tantos bulos, y refirió que el pasado lunes incluso “reciclaron” la noticia falsa sobre un supuesto tsunami. “Hacen daños a las mentes de la gente, generan un sobre dolor, por encima del dolor, cuando lo que deberíamos proporcionar es consuelo”.
Las críticas contra la GMVV
Rodríguez también se refirió a la críticas que han surgido con respecto a que se derrumbaron viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV). “¿Cuántos edificios privados se cayeron en Caraballeda? Porque eso es dolor igual. Son seres humanos, mujeres y hombres que perdieron vidas, seres queridos, sus viviendas, sus enseres, sus vehículos. Y duelen igual. Duele igual el edificio Petunia en Chacao, que se cayó. Pero bueno, siempre estará el racismo y la discriminación de que lo feo y lo malo es la Gran Misión Vivienda Venezuela. Son las viviendas que se hicieron para los que no tenían nada y tuvieron un apartamento a partir de esa gran misión, enseres y vida”, expresó.
Se debe estar muy atento al mensaje que “ha mandado la naturaleza”. Recordó que Venezuela es un país sísmico, como también lo dijo la presidenta encargada, y se debe actuar en consecuencia. “Somos un país sísmico atravesado por al menos tres importantes fallas… Al día de hoy llevamos 1.174 réplicas desde el 24 de junio. Todo lo que hagamos a partir de ahora tiene que ser con la mirada puesta en esa condición que tenemos. Y todo sea sismo-resistente”.
Diputados ceden 200 apartamentos que serán entregados en los próximos días
El presidente de la Asamblea Nacional hizo un reconocimiento a los parlamentarios por el desempeño que han tenido durante el proceso que ha causado conmoción en Venezuela.
“Independientemente de cuál sea el cariz y el tono ideológico que los acompaña, los hemos visto a todos y a todas, dispuestos, pendientes y actuando para mitigar de algún modo las consecuencias que tuvieron sobre la gente, sobre el pueblo de Venezuela, especialmente en los 7 estados más afectados por el doblete sísmico”.
Agradeció a los diputados que estuvieron en la gestión del 2021 al 2025, debido a que en ese período se dispuso un grupo de apartamentos en Fuerte Tiuna para que los diputados, en especial los que venían del interior, pudieran tener un sitio para pernoctar en Caracas.
“Pues fue decisión de los diputados y diputadas que tenían esos apartamentos que fueran cedidos para que la Presidenta pueda entregar esta misma semana los primeros 200 apartamentos, como en efecto va a ocurrir, y eso es gracias a ustedes y los aplaudo por eso”, subrayó.
A continuación el texto íntegro del proyecto de acuerdo:
Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela
Acuerdo en solidaridad con las víctimas del doblete sísmico del 24 de junio de 2026 en respaldo a la atención a la emergencia humanitaria
Considerando
1. Que el pasado 24 de junio de 2026 dos fuertes y devastadores movimientos sísmicos de 7.2 y 7.5 sacudieron con violencia diversas regiones de nuestro territorio nacional, ocasionando lamentables e irreparables pérdidas de vidas humanas, un elevado saldo de personas heridas y severos traumas psicológicos en la población, afectando asimismo el derecho a la vivienda digna de miles de familias, provocando considerables daños materiales y estructurales en la infraestructura pública y privada, así como la legalidad y centros de atención comunitaria.
Considerando
2. Que el Estado venezolano ha diseñado e implementado de manera inmediata una política de resguardo a través del técnico y logístico de campamentos transitorios en la zona de mayor impacto; espacios estratégicos concebidos no solo como refugios de contingencia, sino como núcleos de atención integral donde se garantiza el alojamiento digno, la seguridad alimentaria, la atención médica y psicológica continua, el suministro constante de insumos básicos para las familias que perdieron sus hogares, contribuyendo una acción ejemplar de la protección humana en el epicentro de la emergencia.
Considerando
3. Que ante la magnitud de este evento natural, diversos pueblos, gobiernos hermanos y organismos internacionales manifestaron de inmediato su hermandad y activaron mecanismos de cooperación enviando asistencia técnica personal, totalmente especializado en búsqueda y rescate, brigadas caninas, insumos médicos y ayuda humanitaria para apoyar los esfuerzos nacionales.
4. Que en vista de la urgente necesidad de viviendas para las familias damnificadas de estos lamentables acontecimientos sísmicos, la Asamblea Nacional se enfoca en la elaboración de nuevas leyes y la reforma urgente de marcos normativos vigentes, con el firme propósito de dotar al Estado de herramientas jurídicas extraordinarias y expeditas que agilicen la construcción y adjudicación de soluciones habitacionales dignas para las familias damnificadas.
5. Que el principio de humanidad y el derecho internacional exigen de forma hiperactiva, el cese de las medidas coercitivas y restrictivas que en estos momentos de catástrofe. Por lo que se hace urgente y de estricta justicia exigir el desbloqueo inmediato de los recursos, fondos y activos financieros pertenecientes a la República Bolivariana de Venezuela en el exterior, con el fin único de disponer de ellos de manera soberana para la adquisición de insumos médicos, alimentos, maquinaria pesada y materiales de construcción destinados a salvaguardar la vida del pueblo y reconstruir las zonas afectadas.
Acuerda
- Expresar la más profunda solidaridad y condolencia a los familiares de las víctimas fatales, así como a todas las ciudadanas y los ciudadanos que resultaron afectados física y materialmente por el doblete sísmico el pasado 24 de junio de 2026, que ante la grave situación los venezolanos lo dieron todo en respuesta de un profundo sentimiento de solidaridad, siendo miles de ciudadanos voluntarios, organizaciones religiosas, gremios, universidades, empresas privadas y organizaciones no gubernamentales que salieron de manera inmediata también a ser útiles al país, lo que constituyó un elemento fundamental para que durante las primeras horas de la emergencia se salvaguardaran más vidas y que en las principales zonas afectadas se crearan centros de acopio, donación de insumos, alimentos y se movilizara todo el apoyo técnico, demostrando la capacidad de organización y solidaridad del pueblo venezolano.
- Respaldar las acciones y planes de contingencias emprendidos por el Estado venezolano y las autoridades competentes para atender la emergencia humanitaria, garantizando la salud, la alimentación, la vivienda y la seguridad de los damnificados.
- Reconocer y enaltecer el heroísmo y la entrega del pueblo venezolano, los comités comunitarios, los cuerpos de bomberos, rescatistas, brigadas caninas, personal médico, y de enfermería. Los funcionarios de seguridad también quienes han trabajado sin descanso en las labores de salvamento y asistencia.
- Respaldar y promover la consolidación y correcto funcionamiento de los campamentos transitorios establecidos por el ejecutivo nacional, alentando a todas las instancias del Poder Popular y a las instituciones del Estado a garantizar su pleno abastecimiento, seguridad y mantenimiento técnico mientras ejecutan los planes definitivos de adjudicación y reconstrucción de viviendas.
- Exhortar firmemente a los organismos internacionales, gobiernos extranjeros e instituciones financieras globales que mantienen retenidos o congelados los activos y fondos de la República en el exterior a proceder a su inmediato desbloqueo y liberación por estrictas razones humanitarias, permitiendo que dichos recursos soberanos sean destinados de manera directa, exclusiva y bajo el control de los mecanismos fiscales establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para la atención, estabilización y reconstrucción de las comunidades venezolanas golpeadas por el dobleto sísmico el pasado 24 de junio de 2026.
- Publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión del mismo.
Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional en Caracas a los 14 días del mes de julio de 2026.
Años 216 de la independencia, 167 de la Federación y 27 de la Revolución Bolivariana.