AN aprueba por unanimidad acuerdo en solidaridad con las víctimas del devastador doblete sísmico

La Asamblea Nacional, en sesión ordinaria, aprobó este martes el proyecto de acuerdo en solidaridad con las víctimas de los terremotos registrados el pasado 24 de junio y en respaldo a las acciones de atención a la emergencia humanitaria.

Texto: Últimas Noticias / Foto: Telegram Jorge Rodríguez

Durante su derecho de palabra, la segunda vicepresidenta del Parlamento, diputada Grecia Colmenares, exaltó el trabajo heroico de los rescatistas y convocó a la unidad nacional a través del voto unánime a favor del proyecto de acuerdo en apoyo a las víctimas del doblete sísmico. La parlamentaria resaltó el conmovedor rescate de una joven de 24 años de edad que había quedado atrapada entre los escombros junto a su perrita, una hazaña lograda gracias a la acción conjunta de un joven bartender —ejemplo del espíritu emprendedor venezolano— que se sumó voluntariamente a los equipos oficiales integrados por bomberos, rescatistas y funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana. Asamblea Nacional, 14 de julio de 2026, sesión completa Ver este vídeo en YouTube. Colmenares reconoció el esfuerzo incansable de quienes han entregado sus días y horas en las labores de búsqueda, así como la resiliencia de las madres, abuelos y niños que hoy se encuentran en los campamentos transitorios brindando una sonrisa y una palabra de aliento en medio de la dificultad. Invocando la célebre correspondencia del Libertador Simón Bolívar al Gran Mariscal de Ayacucho, la parlamentaria recordó que «la gloria está en ser grande y en ser útil», señalando que la grandeza actual del país se mide directamente en la solidaridad y la disciplina mostrada por los organismos de seguridad y el pueblo todo. La legisladora instó a los parlamentarios y a la ciudadanía a convertirse en una gran brigada permanente y activa de solidaridad para acompañar los esfuerzos de reconstrucción que ejecuta el Gobierno nacional. Al evocar el legado de la «capacidad de amar infinita», Colmenares invitó formalmente a la plenaria a votar a favor del proyecto de acuerdo, asegurando que frente a la catástrofe natural el país renacerá con dignidad, soberanía y trabajo voluntario, demostrando que en medio de las dificultades el amor siempre vence. Reconocimiento al liderazgo del Estado La plenaria de la AN hizo un reconocimiento categórico al papel desempeñado por el Estado venezolano bajo la conducción de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Colmenarez destacó su capacidad de liderazgo para convocar al pueblo en las tareas de búsqueda y rescate, así como la oportuna articulación internacional que ha permitido recibir rescatistas, insumos médicos y brigadas caninas de diversas partes del mundo. Finalmente, la diputada envió un mensaje de esperanza y reconstrucción al país: «Venezuela se levantará de esta tragedia por los que están y por los que ya no están, por los abuelos y las abuelas, porque aún quedan muchos sueños por cumplir».

Jorge Rodríguez: no hubo una sola ayuda que no se aceptara

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, durante el desarrollo de la sesión ordinaria de este martes señaló que el pasado 24 de junio, cuando ocurrió el doblete sísmico, él estuvo en la madrugada al lado de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, atendiendo a todas las llamadas telefónicas que recibieron de muchos países, «independientemente de cómo se llamara ese jefe de Estado, esa primera ministra, ese jefe de Gobierno», al tiempo que dijo que se aceptaron y recibieron todas las ayudas.

“No hubo una sola ayuda que no se aceptara. Porque no era momento de poner la diatriba por delante. Era el momento de poner el dolor del pueblo de Venezuela por delante”, subrayó Rodríguez.

Con respecto a algunos señalamientos y críticas en relación a la ayuda humanitaria, precisó que » ¡Entraron todos! A ninguno se les negó la entrada si querían venir a ayudar. Con sus bemoles, pero todos entraron. Algunos con más cámaras que otros, pero entraron. Y ayudaron».

Reconoció la labor de los rescatistas, diciendo que aunque la palabra de un Jefe de Estado tiene la debida importancia de su investidura, pero que, lo primero que vieron algunos de esos más de 6.000 rescatados “no fue la cara de un presidente ni de un jefe de Estado; fue la cara de un rescatista, fue la cara de un perro rescatista, o fue la cara de un salvadoreño, o fue la cara de un mexicano o de un estadounidense”, que llegaron a colaborar en medio de la tragedia.

Un minuto de aplausos para los fallecidos

Rodríguez recordó a las víctimas de los terremotos, destacando que la diputada por el Esequibo, Yessica Carolina De León, falleció junto con su hija en la tragedia, en tanto la diputada María Gabriela Sosa perdió su vivienda. “Perdió todos los objetos materiales de su vida; salvó la vida porque estaba en reunión con el Comité de Postulaciones del Tribunal Supremo de Justicia”, afirmó.

Igualmente, dijo que las y los diputados Giuseppe Alessandrello, Rudy Puerta, Jheny Martínez, Zoilo Rampon Aróstegui Orosco, Alexis Toledo y María Gabriella Sosa, quienes sufrieron consecuencias de la tragedia, no dudaron en sumarse a la ayuda de sus vecinos, en conjunto con los efectivos.

También destacó que 7 directivos de la Gobernación de La Guaira perdieron la vida y que la casa del gobernador Alejandro Terán, quedó destruida. Por todo eso, pidió un minuto de aplausos para la diputada fallecida y para los que representan el estado La Guaira, así como para las víctimas de la catástrofe.

No son tiempos para cerrar puertas

El presidente de la Asamblea Nacional, puntualizó que “estamos en tiempos de tender las manos para poner todo lo que somos en nuestra condición de humanos, para poner toda nuestra humanidad, todo lo bueno”. Agregó que es fundamental cuidar “a nuestros hermanos y hermanas que no solamente sufrieron los rigores de las pérdidas materiales tan tremendas. Cuán doloroso debe ser ver que tu sitio de vivienda se desmorone”.

Agregó que, por la salud mental de todos, es necesario alejarse de tantas tergiversaciones, de tantos bulos, y refirió que el pasado lunes incluso “reciclaron” la noticia falsa sobre un supuesto tsunami. “Hacen daños a las mentes de la gente, generan un sobre dolor, por encima del dolor, cuando lo que deberíamos proporcionar es consuelo”.

Las críticas contra la GMVV

Rodríguez también se refirió a la críticas que han surgido con respecto a que se derrumbaron viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV). “¿Cuántos edificios privados se cayeron en Caraballeda? Porque eso es dolor igual. Son seres humanos, mujeres y hombres que perdieron vidas, seres queridos, sus viviendas, sus enseres, sus vehículos. Y duelen igual. Duele igual el edificio Petunia en Chacao, que se cayó. Pero bueno, siempre estará el racismo y la discriminación de que lo feo y lo malo es la Gran Misión Vivienda Venezuela. Son las viviendas que se hicieron para los que no tenían nada y tuvieron un apartamento a partir de esa gran misión, enseres y vida”, expresó.

Se debe estar muy atento al mensaje que “ha mandado la naturaleza”. Recordó que Venezuela es un país sísmico, como también lo dijo la presidenta encargada, y se debe actuar en consecuencia. “Somos un país sísmico atravesado por al menos tres importantes fallas… Al día de hoy llevamos 1.174 réplicas desde el 24 de junio. Todo lo que hagamos a partir de ahora tiene que ser con la mirada puesta en esa condición que tenemos. Y todo sea sismo-resistente”.

Diputados ceden 200 apartamentos que serán entregados en los próximos días

El presidente de la Asamblea Nacional hizo un reconocimiento a los parlamentarios por el desempeño que han tenido durante el proceso que ha causado conmoción en Venezuela.

“Independientemente de cuál sea el cariz y el tono ideológico que los acompaña, los hemos visto a todos y a todas, dispuestos, pendientes y actuando para mitigar de algún modo las consecuencias que tuvieron sobre la gente, sobre el pueblo de Venezuela, especialmente en los 7 estados más afectados por el doblete sísmico”.

Agradeció a los diputados que estuvieron en la gestión del 2021 al 2025, debido a que en ese período se dispuso un grupo de apartamentos en Fuerte Tiuna para que los diputados, en especial los que venían del interior, pudieran tener un sitio para pernoctar en Caracas.

“Pues fue decisión de los diputados y diputadas que tenían esos apartamentos que fueran cedidos para que la Presidenta pueda entregar esta misma semana los primeros 200 apartamentos, como en efecto va a ocurrir, y eso es gracias a ustedes y los aplaudo por eso”, subrayó.