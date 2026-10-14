Ejecutivo consignó proyecto de Ley de Presupuesto 2027 ante la Asamblea Nacional

El Poder Legislativo recibió este miércoles el Proyecto de Presupuesto de la Nación para el Ejercicio Económico y Financiero 2027. El documento fue consignado por el vicepresidente sectorial de planificación, Ricardo Menéndez. En representación del Parlamento, el primer vicepresidente, diputado Pedro Infante (PSUV/Miranda), recibió también los proyectos de ley del Plan Operativo Anual Nacional y de Endeudamiento Anual de la República para el próximo año.

Texto: Prensa AN / Diario Vea / Fotos: Prensa AN

Durante el acto de entrega, Infante indicó que de esta forma se cumple el mandato constitucional en esta materia. Agregó que los tres instrumentos servirán para atender las necesidades del pueblo.

Asimismo, señaló que los recursos presupuestarios servirán para apalancar la recuperación del estado de bienestar social, mejorar el ingreso familiar y recuperar la calidad de vida de los venezolanos.

Consignan proyecto de Ley de Presupuesto y Ley de Endeudamiento 2027 en la Asamblea Nacional

Informó que las comisiones permanentes de Economía, Finanzas y Desarrollo Social, presidida por el diputado Jesús Faría (PSUV/Nacional), y de Contraloría, encabezada por el diputado Winston Vallenilla (PSUV/Miranda), asumirán la revisión y debate de los proyectos.

El parlamentario, acompañado por la segunda vicepresidenta de la AN, diputada Grecia Colmenares (PSUV/Táchira), resaltó que el Poder Legislativo trabajará con la máxima concentración y responsabilidad, para convertir en leyes de la República los instrumentos presentados dentro de los lapsos constitucionales.

Resaltó además la trayectoria de más de 22 trimestres consecutivos de crecimiento económico que registra el país, y reafirmó que el esfuerzo conjunto entre los poderes públicos garantiza la continuidad de la senda de prosperidad económica.

Planificación y democracia

Por su parte, el vicepresidente sectorial de planificación, Ricardo Menéndez, destacó que la entrega cumple estrictamente con el mandato establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual fija como fecha límite el 15 de octubre.

Precisó que la propuesta fue remitida en nombre del Ejecutivo nacional, liderado por la presidenta de la República, Delcy Rodríguez, acompañada por la vicepresidenta sectorial de Economía y ministra de Finanzas, Anabel Pérez, junto a los equipos técnicos de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre).

Enfatizó que la formulación de estos instrumentos constituye un acto de soberanía en el manejo y distribución de los ingresos del país, lo que garantiza el direccionamiento de los recursos hacia tres prioridades fundamentales: La recuperación del ingreso y poder adquisitivo de la población, los servicios e infraestructuras para el desarrollo, y la consolidación de la economía productiva del país.

Menéndez subrayó que la Agenda Concreta de Acción surge directamente de las bases populares, lo que articula las decisiones comunales con las políticas sectoriales del Estado en materia de agua, electricidad y alimentación.

Explicó que esta metodología vincula el presupuesto nacional con el ejercicio de la democracia directa y las consultas comunitarias.