Inicia ruta de trabajo para reformar la Ley contra el Odio

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El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN), diputado Pedro Infante, informó el comienzo de la ruta de trabajo de la Comisión Especial para la Reforma Constitucional de la Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia.

Texto: VTV

Durante el balance ofrecido, se destacó la revisión de dos instrumentos legales: la Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia y la Ley Constitucional que Regula la Vigencia de los Actos Emanados de la Asamblea Nacional Constituyente para la mejora de la convivencia y paz democrática.

Comisión para la Reforma de la Ley contra el Odio ofrece declaraciones, 5 octubre 2026
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Asimismo, se definió una ruta pública para el diálogo con diferentes sectores basado en el Programa para la Paz y Convivencia Democrática, donde se encuentran ONGs, medios sociales, distintas instancias del sistema de justicia, medios de comunicación, universidades, entre otros.

«El objetivo central es reconstruir la confianza en las instituciones, dinamizar la vida democrática del país; estamos en un proceso de reconstrucción, de recomposición, de reconocimiento de todas y todos y en ese esfuerzo continuaremos dando nuestro aporte”, señaló el diputado.

En este sentido, también se resaltó la necesidad de la revisión de los artículos 20, 21 y 22 para lograr definiciones claras y avanzar hacia su despenalización. Asimismo, se subrayó que este proceso representa una oportunidad clave para fortalecer la responsabilidad ciudadana, la paz, la tolerancia y el respeto, al incorporar además un enfoque de justicia comunal participativa que impulse la convivencia democrática en el país.

«Tengan la certeza de que trabajaremos de la mano con todos los sectores políticos para hacer una ley que tribute a la convivencia, a la paz, al sosiego, a la tranquilidad y sirva para seguir desarrollando todas las capacidades del país», concluyó Infante.

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