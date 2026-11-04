El proyecto integracionista del Libertador es tema central en seminario del historiador Manuel Carrero en el Celarg

La unión latinoamericana como un hecho histórico y estratégico fundamental para la soberanía de los pueblos de Nuestra América fue la reflexión central de la primera sesión del seminario “Creación y disolución de la Gran Colombia (1819-1831)”, dictado por el historiador Manuel Carrero en el Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe Rómulo Gallegos (Celarg).

Carrero analizó el proyecto integracionista del Libertador Simón Bolívar y profundizó en las diferentes causas y respuestas históricas que condujeron a su disolución.

El ponente resaltó que el Libertador demostró la viabilidad política, social, económica y territorial para posicionar a las naciones emergentes a escala de potencia, impulsadas por su riqueza agropecuaria, minera y maderera, al igual que por su extensión de casi cuatro millones de kilómetros cuadrados y su ubicación geográfica privilegiada con salida a los océanos Atlántico y Pacífico.

Asimismo, analizó el rol que jugaron las potencias europeas como Inglaterra, España y Francia, además de Estados Unidos, nación que comenzaba a ejercer su influencia en el continente americano. En ese contexto, destacó el papel fundamental que cumplió el prócer Francisco de Miranda en la liberación de las naciones americanas y las alianzas impulsadas con potencias europeas como Inglaterra para concretar la gesta independentista.

Al referirse al desarrollo histórico de las naciones latinoamericanas en los ámbitos político, social, cultural y económico, Carrero advirtió sobre la creación de relaciones de dependencia respecto a potencias como Estados Unidos y países desarrollados donde operan grandes corporaciones. En ese sentido, reflexionó acerca de la necesidad de potenciar la educación, la economía y la tecnología en la región, así como consolidar la unión mediante el respeto a la diversidad del continente para aprovechar las fortalezas de cada país y emerger como un gran bloque.

Este seminario continuará los días martes hasta el primero de diciembre, de 9:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.