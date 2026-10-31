Burriquitas y Pollinos celebran declaratoria patrimonial de Caracas

Tambores, música, el tricolor de la bandera y el baile, se hicieron presentes en el centro de Caracas este viernes con el Baile de las Burriquitas y Pollinos, en celebración al reconocimiento oficial que recibió la tradición por parte del Municipio Bolivariano Libertador y del Gobierno de Caracas como Patrimonio Cultural de la Ciudad, asimismo, la actividad marcó el inicio de las festividades navideñas.

Texto: CiudadCCS (Texto: Héctor Rodríguez / Fotos: Javier Campos)

La iniciativa, impulsada por el jefe de gobierno de Caracas, Nahum Fernández; la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez; la presidenta del Concejo Municipal de Caracas, Jasmin Campos, la presidenta de Fundapatrimonio, Jeycelith Jiménez; y la presidenta de la Comisión de Cultura, Astry Barrios, reunió a escuelas de formación cultural y cultores de las 22 parroquias caraqueñas.

La celebración inició a las 3:00 pm con un colorido pasacalles que recorrió desde la Casa de las Letras Andrés Bello, en la esquina de Salas, hasta la Plaza El Venezolano (San Jacinto), donde la agrupación RTF recibió a más de 500 burriquitas, pollinos y burras con música tradicional, para posteriormente dar inicio a la lectura de la declaratoria patrimonial.

La declaración municipal marca un momento histórico para la ciudad al formalizar un esfuerzo conjunto orientado a preservar e impulsar el patrimonio, el decreto ratifica el compromiso institucional de garantizar el acceso a la cultura en los espacios públicos, abriendo paso a una amplia agenda decembrina que une a las comunidades en torno a la identidad popular, la memoria colectiva y la celebración pacífica en las 22 parroquias.

Este despliegue cultural incluyó el Colectivo de Burriquitas de la Salud, Burriquitas Multicolor Jardines Vallita, Burriquitas Robinsonianias Ritzel Anais Rodríguez, de la parroquia El Valle; La cabalgata de Burras y Burriquitas Las estrellas de Luis, Burriquitas tradicionales del Distrito Capital, colectivo Oeste Catia, Burras, Burriquitas y Pollinos de Isaías Medina Angarita. Culturaima, Burriquitas de Javibi, La Madrina y sus estrellas, Cañaveral, Burras, Burriquitas y pollinos de Santa Rosalía, Movimiento de Burras y burriquitas de Caricuao, y Las primaveras de San Pedro.

Compromiso con el patrimonio y la memoria

Con esta nueva ordenanza municipal se fortalece su salvaguarda local y se impulsa la transmisión de sus saberes hacia las futuras generaciones, durante la concentración en la Plaza El Venezolano diversas voceras de la comunidad y la red cultural compartieron el impacto histórico de la jornada.

“Hoy tenemos una celebración de las burras, ya que fueron declaradas patrimonio municipal, y queremos hacerles una ofrenda (…) Aquí se encuentran más de 500 burras en escena, esperamos estar constantes con estas tradiciones y muchas otras que tenemos que rescatar”, destacó Mayelin Guerrero, vocera de la comuna Chávez por Siempre, quien indicó además la distinción en la indumentaria y los personajes: “Los pollinos son los niños más pequeños, las burriquitas las niñas y las burras las señoras grandes que tenemos por allí”.

Por su parte, Yris Guevara de la Red de Burriquitas resaltó el alcance formativo y las aspiraciones de la manifestación, “Estamos superagradecidos con Dios, con la Virgen y con nuestra Red Nacional de Burras, Burriquitas y Pollinos Tradicionales de Venezuela (…) Este día nos declararon Patrimonio de Caracas, reconociendo que en cada parroquia hay un talento humano y gente que crea estas tradiciones y las mantiene”, y agregó que el siguiente paso para la tradición es ser reconocida por la Unesco como patrimonio inmaterial de la humanidad.

Lisbeth Reyes, coordinadora de Cultura de la parroquia Catedral y profesora de la Escuela de Formación Cultural de Caracas, enfatizó la participación comunitaria en el recorrido, lo que para ella refleja que es una clara demostración para que la cultura venezolana prevalezca en el territorio, permitiendo sacar a los niños de lo cotidiano.

Tradición centenaria

La manifestación de Las Burriquitas posee sus orígenes en el periodo colonial (siglos XVI y XVII), introducida por la evangelización española y enriquecida progresivamente con elementos de las culturas indígenas y afrodescendientes.

Con el transcurrir de los siglos, la manifestación echó raíces en las festividades populares, los carnavales y parrandas navideñas de la capital, donde el intérprete viste una armazón artesanal que simula al animal para ejecutar bailes humorísticos al ritmo de merengues y joropos tradicionales.

Su impacto e importancia dentro de la identidad nacional ya había sido formalmente reconocido el 21 de octubre de 2016, cuando el Ministerio del Poder Popular para la Cultura declaró a las Burras y Burriquitas Tradicionales de Venezuela como Patrimonio Cultural de la Nación, y ahora, esta nueva ordenanza municipal ratifica la salvaguarda local de sus artesanos, músicos y bailarines, garantizando la preservación y transmisión de sus saberes en las plazas, bulevares y comunidades caraqueñas.