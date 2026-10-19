Venezuela formaliza ante Centro Caribe Sports su candidatura para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2030

La presidenta de la República, Delcy Rodríguez, entregó este lunes en el Palacio de Miraflores el dossier completo de la candidatura de Caracas como sede de los XXVI Juegos Centroamericanos y del Caribe 2030 al presidente de Centro Caribe Sports, Luis Mejía Oviedo, formalizando así la postulación venezolana ante el organismo regional .

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Medios Nacionales / Fotos: Prensa Presidencial

Durante el acto, transmitido por Venezolana de Televisión, Rodríguez expresó su confianza en que la capital venezolana será la elegida: “Estoy haciendo entrega de todos los recaudos más otros que se han completado para postular a Venezuela como sede de los juegos centroamericanos y del Caribe 2030” . La mandataria señaló que el objetivo es que “Venezuela siga mostrando su capacidad de recuperación ante el mundo” .

El proceso de evaluación en curso

La candidatura de Caracas no parte de cero. En agosto pasado, el Comité Ejecutivo de Centro Caribe Sports aprobó la hoja de ruta para evaluar la viabilidad técnica, financiera, política e institucional de la propuesta venezolana, un procedimiento que no implica todavía la designación oficial de la sede . Según el cronograma establecido, el Comité Olímpico Venezolano debía presentar el expediente definitivo en un plazo máximo de 90 días, tras lo cual la Comisión de Futuras Sedes dispone de hasta 30 días para realizar una inspección sobre el terreno . La evaluación inicialmente prevista para julio fue reprogramada debido a los sismos registrados en el país .

Mejía Oviedo, quien también es miembro del Comité Olímpico Internacional, destacó tras la reunión que sostuvo tres encuentros previos con el Comité Olímpico Venezolano, el Ministerio del Deporte, la Cancillería y la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez . “He visto a una Caracas lo suficientemente preparada para una responsabilidad de esta naturaleza”, afirmó el dirigente deportivo, quien aseguró que en los días venideros presentará la propuesta ante la asamblea evaluadora .

Las cifras del proyecto

El documento entregado por el Gobierno venezolano contempla un sistema metropolitano de nodos deportivos con el Parque Bolívar, el Parque Miranda y la zona de La Rinconada como espacios principales . Según los estudios preliminares citados por la Presidencia, Caracas podría albergar casi la totalidad de los deportes previstos, con una capacidad hotelera estimada para unas 23.000 personas, y la inversión en instalaciones generaría más de 10.500 empleos directos e indirectos . La cita otorgaría además cupos directos a los Juegos Panamericanos de 2031 en al menos 20 disciplinas .

En la reunión participaron por la parte venezolana el ministro del Poder Popular para el Deporte, Franklin Cardillo; el canciller Félix Plasencia; la alcaldesa Carmen Meléndez; y la presidenta del Comité Olímpico Venezolano, María Soto .

Un retorno después de 71 años

De prosperar la candidatura, Caracas volvería a albergar los Juegos Centroamericanos y del Caribe después de haber sido sede en 1959, mientras que Venezuela acogería la cita regional por tercera ocasión, sumando la edición de Maracaibo 1998 . La decisión final corresponde a la Asamblea General de Centro Caribe Sports, que se convocaría de manera extraordinaria una vez concluido el proceso de evaluación .