Presidenta Delcy Rodríguez revisa con empresarios y sindicatos los avances en los consensos laborales

La Presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, encabezó este lunes 19 de octubre una reunión de trabajo en el Palacio de Miraflores con representantes de Fedecámaras, Fedeindustria y las centrales de trabajadores del país, con el objetivo de evaluar los avances de la Mesa Nacional de Diálogo para los Consensos Laborales y Sociales.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Medios Nacionales / Fotos: Prensa Presidencial

Durante el encuentro, las partes revisaron los progresos alcanzados en las distintas sesiones temáticas, que abarcan ejes como los principios rectores del trabajo, la salarización de los ingresos, las escalas y tabuladores salariales, así como las garantías de estabilidad laboral . Asimismo, se evaluaron proyectos de instrumentos legales orientados a proteger derechos irrenunciables de los trabajadores, entre ellos la jornada laboral, el pago de aguinaldos, bonificaciones, vacaciones, prestaciones sociales y primas de antigüedad.

Contexto de la mesa de diálogo

La reunión se produce en el marco de la Mesa de Diálogo Nacional para los Consensos Laborales y Sociales, instalada el pasado 13 de abril y que permanece en sesión permanente . Este espacio tripartito —que integra al Gobierno, al sector empleador representado por Fedecámaras y Fedeindustria, y a las organizaciones sindicales— ha sido presentado por el Ejecutivo como un mecanismo para fortalecer el ingreso de los trabajadores y dinamizar el crecimiento económico interno.

En la reunión participaron también la vicepresidenta sectorial Administrativa y de Gobierno Digital y ministra de Economía, Anabel Pereira; el vicepresidente sectorial para el Socialismo Social y Territorial y ministro de Educación, Héctor Rodríguez; el vicepresidente sectorial de Planificación, Ricardo Menéndez; y el vicepresidente sectorial de Economía, Calixto Ortega. Igualmente estuvieron presentes el ministro para el Proceso Social de Trabajo, Carlos Alexis Castillo; la ministra para la Educación Universitaria, Ana María San Juan; y el comisionado presidencial para la Constituyente y los Consensos Laborales, Eduardo Piñate.

Expectativas de anuncios en noviembre

La jornada de este lunes se da luego de que la propia Delcy Rodríguez informara el pasado 8 de octubre, durante la 82.ª Asamblea Anual de Fedecámaras, que el Gobierno espera alcanzar conclusiones y presentar anuncios sobre los consensos laborales durante el mes de noviembre . En esa oportunidad, la mandataria señaló que el objetivo es reconstituir los derechos de los trabajadores en un marco de crecimiento económico, y adelantó que a partir de 2027 se busca que el incremento de las remuneraciones supere la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB).

Según cifras mencionadas por Rodríguez en ese encuentro, las remuneraciones del sector privado crecieron un 32,8% durante el año, mientras que en el sector público el aumento fue del 50%.