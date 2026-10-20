Casa del Artista dictó clase magistral de etiqueta y protocolo corporativo

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Con la finalidad de promover el desarrollo integral y el aprendizaje continuo, la Fundación Casa del Artista, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, llevó a cabo este 19 de octubre la clase magistral «Masterclass Protocolo».

Texto y Fotos: Prensa Fundación Casa del Artista

La jornada formativa, efectuada en las instalaciones de la Sala Doris Wells de la fundación, estuvo orientada al fortalecimiento y aplicación de las herramientas normativas y de etiqueta dentro del ámbito corporativo e institucional.

Durante la sesión, facilitada por la especialista Johanna Ávila, las y los participantes adquirieron herramientas teóricas y prácticas estructuradas en tres pilares fundamentales para el desempeño laboral: la proyección de una imagen profesional adecuada, el desarrollo de una comunicación eficaz y la correcta etiqueta en reuniones. También abordaron pautas clave sobre el saludo, la expresión verbal y corporal, con un enfoque moderno sobre el valor de las buenas costumbres en el entorno laboral contemporáneo.

Al referirse al propósito de la actividad, la profesora Ávila destacó: «A través de una comunicación eficaz y una imagen profesional coherente, logramos proyectar seguridad, establecer relaciones de confianza y abrir nuevas oportunidades de crecimiento en cualquier entorno laboral».

La convocatoria contó con una receptiva asistencia que valoró positivamente los contenidos del taller. Aura Hernández, participante de la formación, comentó que la clase resultó de gran provecho: «Aprendí pautas esenciales sobre la etiqueta en reuniones y el manejo adecuado de nuestra comunicación».

Por su parte, Sorenny Morales, directora de Eventos y Protocolo de la Alcaldía del Municipio Simón Bolívar, resaltó la dinámica pedagógica empleada en la actividad: «La profesora logró transmitir conceptos de una forma muy dinámica y accesible, demostrando que el protocolo es para todos y nos ayuda a destacar en el ejercicio profesional diario».

Con esta iniciativa, la Fundación Casa del Artista reafirma su compromiso de continuar generando espacios para la formación técnica, la capacitación profesional y el enriquecimiento cultural de la ciudadanía.

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