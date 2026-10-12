Soldados israelíes admiten órdenes de bombardear a civiles en Gaza

Soldados israelíes revelaron que recibieron órdenes de lanzar bombas pesadas sobre edificios habitados en Gaza, causando la muerte y heridas a cientos de civiles.

Texto: Hispantv

Cuatro soldados israelíes indicaron al periódico hebreo Haaretz en un reportaje publicado este lunes que recibieron instrucciones de lanzar “bombas pesadas” contra los edificios deshabitados en la Franja de Gaza sin evacuar previamente a sus residentes, lo que causó la muerte y heridas a miles palestinos.

Esto contradice las declaraciones del ejército israelí, que ha afirmado reiteradamente haber advertido a los civiles de Gaza para que evacuaran, una versión respaldada por funcionarios israelíes, incluido el primer ministro Benjamín Netanyahu.

Conforme al periódico israelí Haaretz, los testimonios de los soldados revelaron “un cambio fundamental en la concepción de la guerra, en la que incluso objetivos relativamente menores podían considerarse justificación suficiente para lanzar ataques que causaran daño a los civiles”.

El diario señaló que el elevado número de civiles que el ejército israelí clasificó de “daños colaterales” no fue simplemente consecuencias de fallos o identificación erróneos, sino que respondió a una política de ampliar el uso de la potencia de fuego “hasta el máximo posible”.

En este sentido, Nadav Weiman, director ejecutivo de Breaking the Silence, una organización israelí de izquierda, denunció la actuación del ejército israelí en Gaza. “No podemos permitir la muerte de 300 civiles para asesinar un comandante de batallón”, afirmó Weiman.

La ofensiva militar israelí contra la Franja de Gaza, iniciada en octubre de 2023, ha dejado más de 74.300 palestinos muertos y más de 175.400 heridos, ha causado una destrucción generalizada y ha dañado aproximadamente el 90 % de la infraestructura civil de Gaza.