“No me callará”: Congresista Ilhan Omar responde a Trump tras registro de su casa por el ICE

La congresista estadounidense Ilhan Omar, de origen somalí y religión musulmana, calificó el registro de su domicilio efectuado este lunes como parte de una “campaña de desprestigio” e “intimidación política” impulsada por Trump y sus aliados.

Texto: HispanTV

La vivienda de la congresista Ilhan Omar en Washington D.C. fue objeto de una redada por parte de la unidad de investigaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), según confirmaron a CBS News tres fuentes familiarizadas con la investigación.

Esto se produce tras una oleada de ataques del presidente de EE.UU., Donald Trump y sus aliados sobre la ciudadanía de la congresista nacida en Somalia.

Según Fox News Digital, la investigación examina la documentación de inmigración presentada por el padre de Omar cuando la actual congresista era una niña y la familia entró en Estados Unidos con el estatus de refugiados. La futura política obtuvo la nacionalidad cuando era adolescente.

En respuesta, Omar calificó el allanamiento de su domicilio por agentes federales, en el marco de una investigación criminal, como parte de una “campaña de desprestigio” e “intimidación política” impulsada por Trump y sus aliados.

“Que no quepa duda: este es un intento de atacar a enemigos políticos y de instrumentalizar a las fuerzas del orden federales. Durante diez años, Trump me ha atacado con mentiras infundadas y campañas de desprestigio. Esta es solo la última escalada en su campaña de intimidación política. No me callarán”, ha indicado en una publicación en X.

Según las fuentes, la investigación se centra en los documentos de inmigración de Omar. La investigación está encabezada por la unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), dependiente del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), con la asistencia del Departamento de Justicia.

La unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional forma parte del temido ICE, la policía de inmigración y aduanas, según explica El País de España. A diferencia de otras operaciones del ICE centradas en la deportación de inmigrantes, los agentes especiales de HSI llevan a cabo investigaciones penales y ejecutan órdenes federales de registro.

En un comunicado, el Departamento de Justicia confirmó que la unidad de investigación de HSI, ejecutó una orden de registro obtenida por el propio departamento y señaló que la operación formaba parte de “una investigación penal federal en curso”.

Omar, congresista demócrata por el estado de Minnesota, había sido blanco de los ataques verbales del presidente de Estados Unidos por sus críticas a las políticas de su administración.

La demócrata llegó al Congreso estadounidense en noviembre de 2018, junto a otras mujeres de color: Rashida Tlaib (de origen palestino), Alexandria Ocasio-Cortez (de origen puertorriqueño) y Ayanna Pressley (afroestadounidense), conocidas colectivamente como “el escuadrón” por ser críticas con las políticas racistas y migratorias de Trump.