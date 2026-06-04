Red de Intelectuales exige liberación de activistas de Flotilla Magreb secuestrados

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Barcos de la Global Sumud Flotilla saliendo del puerto de Barcelona. Foto: Heute

La Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad (REDH) emitió un enérgico comunicado internacional para exigir la aparición con vida y la inmediata liberación de los activistas argentinos Paula Giménez y Lucas Aguilera, así como de los demás integrantes de la delegación de paz retenidos en el norte de África mientras intentaban trasladar asistencia civil hacia la Franja de Gaza.

Texto: Diario Vea / Telesur

​En su declaración, la organización denunció que la persecución contra los activistas no constituye un hecho aislado sino una política coordinada a escala global.

«Uno de los rasgos más nítidos de esta fase del imperialismo y su articulación transnacional es el castigo sistemático a la solidaridad como acto humano y militante. Se persigue, se estigmatiza y se desaparece a quienes deciden tender puentes donde el poder levanta muros», reza el documento.

​El secuestro del convoy humanitario en Libia

​La alerta internacional se encendió tras confirmarse que el pasado 24 de mayo, la organización de la caravana terrestre Global Sumud Maghreb denunció la retención forzada de varios de sus miembros tras cruzar el puesto de control militar denominado 5+5, ubicado en el sector este de Libia.

La misión, compuesta por ambulancias, autobuses de pasajeros, vehículos de apoyo logístico y personal especializado de carácter estrictamente neutral, tenía como objetivo romper el bloqueo y llevar medicamentos y alimentos a la población civil palestina.

​Entre los integrantes internacionales que permanecen secuestrados se encuentran: ​Paula Giménez y ​Lucas Aguilera, ambos argentinos y directores de investigación de NODAL; ​Matías Álvarez Rodríguez (Uruguay); ​Alicia Armesto Núñez (España); ​Domenico Centrone e Leonarda Alberizia (Italia); ​Ana Margarida França Santana Baptista (Portugal); ​Lauro Kwoczala (Polonia); ​Ashraf Khoja (Túnez) y ​Jenelle Jones (Estados Unidos).

​Denuncian una estrategia para criminalizar la ayuda a Gaza

​El texto de la Red de Intelectuales advierte que el silencio de la comunidad internacional frente al secuestro de la delegación responde a una estrategia calculada para infundir miedo y aislar las redes de apoyo a los derechos humanos.

​»El imperialismo sabe que una unidad eficaz entre quienes resisten es su verdadera amenaza. Por eso buscan separar a un pueblo de todo aquel o aquella que pueda acudir a acompañarlo en su suerte. El silencio que rodea este caso no es neutro, no es demora burocrática ni falla diplomática», denuncia la misiva, subrayando que las potencias buscan que la ayuda humanitaria sea leída como una «amenaza «y que el internacionalismo militante quede desprovisto de toda protección estatal.

​Movilización global por la Flotilla Sumud

​Ante la gravedad de la retención de los voluntarios, una coalición internacional de parlamentarios, intelectuales, sindicatos y organismos de derechos humanos firmó una declaración de urgencia exigiendo garantías de seguridad y la libre circulación tanto de la Flotilla Global Sumud como del Convoy terrestre en el Magreb.

​Estas acciones forman parte del Movimiento Global hacia Gaza, una red que aglutina a cerca de 10.000 activistas procedentes de más de 80 países.

El colectivo mantiene el compromiso de denunciar el asedio sobre el enclave palestino, donde más de 2,3 millones de personas continúan enfrentando condiciones extremas de hambruna, ofensivas militares y falta de insumos médicos bajo el bloqueo israelí.

La Red de Intelectuales concluyó su proclama sentenciando que «recuperar a los compañeros solidarios con Palestina es, hoy más que nunca, un deber de toda la humanidad».

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