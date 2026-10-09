“Si siguen aplaudiendo, le regalaré el premio a Trump”: Así reaccionó Navi Pillay, la jurista galardonada con el Nobel de la Paz 2026

La jurista sudafricana y ex alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navanethem «Navi» Pillay, fue anunciada este viernes 9 de octubre como la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2026, convirtiéndose en la quinta persona de su país en recibir esta distinción.

Texto: Telesur y Agencias

El Comité Noruego del Nobel le otorgó el galardón en el marco del 125 aniversario de la distinción por sus esfuerzos para promover la paz y el derecho internacional, destacando su valentía e integridad para abrir el camino hacia un orden jurídico global más completo y garantizar la persecución de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio.

Nacida el 23 de septiembre de 1941 en Durban, Sudáfrica, en el seno de una familia humilde de origen tamil indio, Pillay se convirtió en 1967 en la primera mujer no blanca en abrir un despacho de abogados en la provincia de Natal.

Durante el régimen del apartheid, ejerció como defensora de activistas políticos, denunció torturas y luchó por los derechos de los prisioneros en la isla de Robben, incluyendo la defensa de Nelson Mandela. Tras el fin de la segregación racial, fue nombrada en 1995 como la primera jueza de origen indio del Tribunal Superior de Sudáfrica.

A lo largo de sus más de 50 años de carrera, la jurista de 85 años ha desempeñado roles clave en la justicia internacional.

Fue elegida jueza y posteriormente presidenta del Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR), donde impulsó un fallo histórico que determinó que la violencia sexual y la violación pueden constituir conductas genocidas.

donde impulsó un fallo histórico que determinó que la violencia sexual y la violación pueden constituir conductas genocidas. También se desempeñó como magistrada de la Corte Penal Internacional (CPI) entre 2003 y 2008.

Ejerció como jueza ad hoc en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el caso de Myanmar.

Lideró la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos entre 2008 y 2014.

Entre 2021 y 2025, Pillay presidió la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el Territorio Palestino Ocupado, supervisando el informe de 2025 que concluyó que las acciones de Israel en la Franja de Gaza constituían genocidio.

Israel cometió genocidio en Gaza

En septiembre de 2025, después de casi dos años de ofensiva israelí tras los ataques de Hamas del 7 de octubre de 2023, la mencionada comisión presidida por Pillay publicó una de sus conclusiones más contundentes: Israel había cometido un genocidio contra los palestinos en la Franja de Gaza.

Los investigadores concluyeron que las autoridades y las fuerzas israelíes habían cometido cuatro de los cinco actos genocidas contemplados en la Convención de 1948. Entre ellos:

Asesinatos

Graves daños físicos y psicológicos

Imposición deliberada de condiciones de vida destinadas a destruir total o parcialmente a un grupo y medidas encaminadas a impedir nacimientos

También señalaron al primer ministro Benjamin Netanyahu, al presidente Isaac Herzog y al entonces ministro de Defensa Yoav Gallant por incitación al genocidio.

“Está claro que existe una intención de destruir a los palestinos en Gaza mediante actos que cumplen los criterios establecidos en la Convención sobre el Genocidio”, declaró Pillay. Israel rechazó categóricamente las conclusiones de la comisión.

Reacciones al conocer la noticia sobre el Premio Nobel

Tras conocer la noticia mientras asistía a un foro en el Palacio de Justicia de Núremberg, Alemania, la galardonada dedicó el premio a los sobrevivientes del crimen internacional y afirmó que el reconocimiento refuerza la necesidad de permanecer unidos en defensa del Estado de derecho y de los tribunales independientes frente al poder de la fuerza.

Entre risas, comentó: “Si siguen aplaudiendo le regalo el premio Nobel a Trump”, una clara ironía y burla hacia el presidente estadounidense, quien en los días previos había asegurado públicamente que merecía el galardón. También es una burla hacia la dirigente política venezolana María Corina Machado, ganadora del premio en el año 2025, quien el 16 de enero pasado entregó la medalla de su premio al mandatario estadounidense.

“Si siguen aplaudiendo le regalo el premio Nobel a Trump”: Navi Pillay

El anuncio generó múltiples felicitaciones de líderes y organismos internacionales. El Secretario General de la ONU, António Guterres, la definió como una firme campeona de los derechos humanos; el actual alto comisionado de la ONU, Volker Türk, calificó el galardón como una victoria colectiva para la justicia; y autoridades como el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, resaltaron su integridad.

Como era de esperar ante los antecedentes de sus investigaciones, el anuncio desató inmediatas reacciones de rechazo: el Gobierno de Israel descalificó el galardón, mientras que la Administración del presidente estadounidense Donald Trump —quien difundió críticas en redes sociales— concretó la imposición de sanciones contra la Corte Penal Internacional. La ceremonia oficial de entrega, que incluirá 12 millones de coronas suecas, se llevará a cabo el próximo 10 de diciembre en Oslo, Noruega.