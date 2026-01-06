El Instituto Nobel le dice a María Corina Machado que no se puede transferir el premio tras decir que quiere “compartirlo” con Trump

El Instituto Nobel noruego confirmó este martes que un Premio Nobel no se puede transferir a terceros, después de que la ganadora del Nobel de la Paz de 2025, la opositora venezolana María Corina Machado, afirmase que quería “compartirlo” con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Texto: Alba Ciudad, con información de EFE

“Un Premio Nobel no puede ser revocado ni transferido a otros. Una vez que se ha anunciado al laureado o laureados, la decisión es para siempre”, dijo a EFE el portavoz Erik Aasheim. “En cuanto al dinero del premio, el laureado o laureados son libres de disponer de él de la manera que consideren oportuna”, matizó el representante del Instituto Nobel noruego, que ejerce de secretariado del Comité Noruego del Nobel.

Machado, que ya había dedicado el Nobel a Trump cuando lo recibió, afirmó este lunes en una entrevista en la cadena estadounidense Fox News que “ciertamente queremos dárselo y compartirlo con él”.

La ganadora del premio Nobel de la Paz 2025 apoyó el ataque militar de Trump el pasado 3 de enero, que dejó decenas de muertos y desembocó en el secuestro ilegal del Presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Agradeció a Trump “por su firmeza y determinación en el cumplimiento de la ley” y dijo que “la libertad de Venezuela está cerca”. Además, llamó a que Edmundo González Urrutia “asuma de inmediato su mandato constitucional”.

Según afirmó el lunes The Washington Post, la decisión de aceptar el Nobel codiciado por Trump le habría costado a Machado el respaldo del presidente de EEUU, quien, tras haber realizado el ataque militar, le ha negado el respaldo a Machado para ser la líder de una supuesta “transición” en Venezuela.

Sin embargo, en una entrevista este lunes por la noche en NBC, Trump ha negado esta información, aunque ha dicho que Machado “no debería haber ganado” el Premio.