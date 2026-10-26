Delcy Rodríguez sobre retorno de María Corina Machado: “Espero que quienes pidieron sanciones y agresiones externas para Venezuela tengan algo de arrepentimiento”

Este lunes, la Presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, subrayó la trascendencia del proceso de diálogo que se lleva a cabo en el país, subrayando la necesidad de un abordaje caracterizado por el conocimiento técnico y la madurez política.

Texto: Alba Ciudad (Luigino Bracci Roa) / Fotos: Prensa Presidencial

En un evento en el Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo, en Caracas, la Presidenta respondió preguntas de los periodistas, quienes le le interrogaron sobre la llegada de la dirigente opositora María Corina Machado a Venezuela y su posible participación en el proceso de diálogo que adelanta el gobierno con sectores de la oposición.

“El proceso de diálogo que se adelanta en Venezuela es algo muy serio. Requiere mucha experiencia, alejado de los espacios neófitos. Venezuela requiere mucho conocimiento para superar los problemas”, respondió Rodríguez. “Recientemente yo recibí en el Palacio de Miraflores a la representante de la Asamblea (Nacional) del 2015, Dinorah Figuera, y al doctor Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, que ya han llevado 3 sesiones, 3 jornadas del diálogo, y busca hacer un diálogo constructivo”, precisó.

Delcy Rodríguez responde preguntas sobre María Corina Machado, su retorno a Venezuela y Diálogo

Explicó que dicho diálogo “busca reformas políticas, reformas de justicia, pero busca también un acompañamiento post terremoto”, explicó la mandataria. Reiteró la importancia de recuperar los recursos del Estado que están congelados en el exterior, entre ellos las toneladas de oro que se encuentran en Reino Unido, “para ponerlos al servicio del desarrollo nacional”, puntualizó la Jefa de Estado.

“Espero que el diálogo siga siendo un espacio para la participación política. Que quienes le han hecho daño a Venezuela, que quienes pidieron sanciones, agresiones externas, tengan algo de remordimiento y arrepentimiento, y que sirva el espacio tanto del diálogo como del programa de convivencia democrática y paz para que todas las voces se puedan escuchar, para que todas las voces de bien se puedan escuchar, y que la experiencia de los venezolanas y venezolanas estén al servicio del pueblo venezolano”, manifestó la mandataria.

“Este país es mucho más grande que cualquier persona. O que dos, o tres personas. Yo espero que los espacios estén abiertos y que Venezuela transite un proceso profundo de transformación”, expresó la Presidenta encargada. “Venezuela necesita una nueva espiritualidad”.

“Debe cesar la política como un show”

Al ser preguntada por otro periodista sobre la forma como Machado ingresó a Venezuela, Rodríguez respondió: “Es indiferente”.

“Yo quiero decir: Muchas personas beneficiarias de la Ley de Amnistía, de este proceso que busca la convivencia pacífica, han podido entrar por las nuevas estructuras transitorias de aeropuertos, que además han tenido muy buenos comentarios”, dijo Rodríguez refiriéndose a los espacios creados en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía luego de que éste fuera afectado por los terremotos del 24 de junio.

“Yo creo que de verdad debe cesar la política como un show, porque la política es algo muy serio. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la vida de los ciudadanos. Porque cualquier decisión que nosotros tomemos incide sobre la vida de una población. Porque cualquier (política) pública que nosotros diseñemos en base a conocimiento y experticia tiene que ver con incidencias que van a tener en el conjunto de la población”, comentó.

“¡Es indiferente! Podía evitarse el show. ¡Ahí están los aeropuertos!”, dijo refiriéndose a Machado, quien afirmó en varias ocasiones que había intentado ingresar a Venezuela a través de Aruba y otras islas del Caribe pero le había sido impedido, sin especificar quién o cómo se le impidió.

“Así que: alejémonos del show y concentrémonos en que la política sea algo muy serio”, enfatizó. “Si (ella y los organizadores) lo hicieron de esa manera, algún objetivo buscarán”.

Ante otra pregunta de un periodista y la necesidad de justicia contra Machado que reclama una parte de la población, Rodríguez reiteró: “Ojalá haya arrepentimiento, remordimiento, rectificación y pueda aportar algo al país. ¿La justicia? Es un tema en el que se está trabajando para que la justicia en Venezuela sea independiente, sea transparente y, sobre todo, que no haya criminalización de la pobreza, porque las principales víctimas de la justicia en Venezuela son los pobres, y yo pido por los pobres de este país”.

Ante un comentario de un periodista, finalizó diciendo: “De pequeña, personalmente fui perseguida política junto a mi familia. No hay persecución política en Venezuela. Es la nueva Venezuela que yo aspiro y es la nueva Venezuela por la que trabajo”.

Felicitó a Lula Da Silva

Rodríguez felicitó también a Luis Inacio Lula Da Silva y al pueblo de Brasil por su victoria de este domingo. “Brasil dio una lección de que no se imponen los extremismos y los fanatismos de ningún tipo. Es una sociedad sana, que ha dado un mensaje al mundo y sobre todo a los pueblos de nuestra América Latina, del Caribe y de esta región”.