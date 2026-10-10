Trump exige cambio de liderazgo en Ucrania y afirma que “es hora de un nuevo presidente”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este sábado que Ucrania necesita un nuevo líder “capaz de llegar a un acuerdo” con Rusia. Las declaraciones de Trump a los medios se realizaron en el exterior de la Casa Blanca, donde señaló que el presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, “quiere crear problemas al mundo” negándose a detener los ataques contra las refinerías rusas.

Texto: Últimas Noticias

En este contexto, manifestó que Rusia suministra gran parte del combustible diésel en todo el mundo y que Washington ya le ha pedido muchas veces a Kiev que no lance ataques a las instalaciones de petroleras rusas. “¿Y qué hace él? Va y ataca el combustible diésel. Puede hacer lo que quiera, pero eso no se puede hacer porque tenemos un problema mundial. Y el problema se debe a la falta de refinerías de combustible diésel. ¿Y qué hace él? Va y ataca las refinerías”, expresó Trump.

Además, subrayó que Zelenski “podría haber puesto fin a esta guerra muchas veces. Y decide no hacerlo”, aseguró.

La postura de Trump se produce después de que confirmara una comunicación telefónica calificada como muy exitosa con su homólogo ruso, Vladímir Putin.

Zelenski ya criticó este viernes el acuerdo entre Trump y su homólogo ruso, Vladímir Putin, y calificó el pacto de “injusto” e “impropio de un aliado”.

El acuerdo permitirá a Rusia exportar millones de toneladas de diésel a los mercados estadounidense e internacionales pese a las sanciones en vigor de Washington sobre el sector energético ruso que pesan sobre Moscú desde el arranque de la guerra en 2022.