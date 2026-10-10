Trump exige cambio de liderazgo en Ucrania y afirma que “es hora de un nuevo presidente”

 • 0 Comentarios

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este sábado que Ucrania necesita un nuevo líder “capaz de llegar a un acuerdo” con Rusia. Las declaraciones de Trump a los medios se realizaron en el exterior de la Casa Blanca, donde señaló que el presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, “quiere crear problemas al mundo” negándose a detener los ataques contra las refinerías rusas.

Texto: Últimas Noticias

En este contexto, manifestó que Rusia suministra gran parte del combustible diésel en todo el mundo y que Washington ya le ha pedido muchas veces a Kiev que no lance ataques a las instalaciones de petroleras rusas. “¿Y qué hace él? Va y ataca el combustible diésel. Puede hacer lo que quiera, pero eso no se puede hacer porque tenemos un problema mundial. Y el problema se debe a la falta de refinerías de combustible diésel. ¿Y qué hace él? Va y ataca las refinerías”, expresó Trump.

Además, subrayó que Zelenski “podría haber puesto fin a esta guerra muchas veces. Y decide no hacerlo”, aseguró.

La postura de Trump se produce después de que confirmara una comunicación telefónica calificada como muy exitosa con su homólogo ruso, Vladímir Putin.

Zelenski ya criticó este viernes el acuerdo entre Trump y su homólogo ruso, Vladímir Putin, y calificó el pacto de “injusto” e “impropio de un aliado”.

El acuerdo permitirá a Rusia exportar millones de toneladas de diésel a los mercados estadounidense e internacionales pese a las sanciones en vigor de Washington sobre el sector energético ruso que pesan sobre Moscú desde el arranque de la guerra en 2022.

"Si siguen aplaudiendo, le regalaré el premio a Trump": Así reaccionó Navi Pillay, la jurista galardonada con el Nobel de la Paz 2026

octubre 9, 2026

Cineasta Tomás Varela representará a Venezuela en la sesión internacional "La Creatividad que Une" en Moscú

septiembre 28, 2026

Rusia exigió en la ONU la liberación de Maduro y Cilia Flores, el fin del bloqueo a Cuba y un Estado para Palestina

septiembre 26, 2026

Delcy Rodríguez y Donald Trump se reunieron en Nueva York

septiembre 22, 2026

Trump cierra el prestigioso Centro Kennedy luego que un juez le impidiera rebautizarlo con su nombre

septiembre 17, 2026

Película "Alí Primera" es premiada en festival de cine de San Petersburgo

septiembre 2, 2026

Lula da Silva se reunió con Trump: dice que no invadirá Cuba y urge a la paz con Irán

mayo 7, 2026

Trump e Irán afirman que llegaron a un acuerdo de cese al fuego por dos semanas

abril 7, 2026

Repudio global tras la más reciente amenaza de Trump contra Irán: "Una civilización entera morirá esta noche, para no volver jamás"

abril 7, 2026
Suscribirse
Notificar en
guest

0 Comentarios