Gobierno venezolano autoriza operación formal de Starlink en Venezuela

El Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información anunció este viernes la aprobación de la Habilitación General HGTS-00639 y siete (7) Concesiones Generales en la banda Ku a la sociedad mercantil SpaceX VZ, S.C.A., como parte de las políticas de Estado que promueve la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

Texto: Últimas Noticias

En una nota de prensa, el ente destacó que estas políticas son para profundizar la democratización del acceso a la tecnología y garantizar el derecho a la comunicación.

Afirmó que, con esta acción, se autoriza legalmente la prestación del servicio de internet satelital de la marca Starlink en todo el país, permitiendo una operación formal con domicilio y fiscalización en el país.

De esta forma, el Estado venezolano reafirma su compromiso con el ordenamiento del espectro radioeléctrico, el fomento de las nuevas tecnologías y la inclusión digital de la población.