Arreaza tras regreso de Machado: El diálogo busca crear condiciones para la política sin confrontaciones desmedidas

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Foto: Archivo / CiudadCCS

El diputado a la Asamblea Nacional Jorge Arreaza afirmó que el proceso de diálogo “busca crear condiciones para el ejercicio de la política (en Venezuela) se haga sin confrontaciones desmedidas”. Así lo dijo este domingo a través de su cuenta en la red social X, tras el regreso de la dirigente opositora María Corina Machado al país.

Texto: El Nacional

Arreaza señaló que el proceso de diálogo busca restablecer canales institucionales. Añadió que también tiene como objetivo generar condiciones para la convivencia democrática sin intentar eliminar al adversario político.

“El proceso de diálogo en marcha no procura la neutralización o desaparición del otro, busca crear las condiciones para que el ejercicio de la política se haga sin confrontaciones desmedidas, cerrando filas con la Constitución”, dijo el parlamentario. Mencionó que esta es la exigencia que hace el pueblo venezolano.

El mensaje de Arreaza se produce en un contexto nacional que incluye las negociaciones entre el gobierno nacional y sectores de la oposición. Aunque Arreaza no mencionó explícitamente el regreso de Machado, su declaración se produjo a las 12:35 p.m. de este domingo, luego de conocerse la llegada de la dirigente de derecha a Venezuela.

Machado confirmó su regreso al país este domingo. Poco después, hizo su primera aparición pública en una misa en el estado Lara y desde allí partió en una caravana hacia Caracas, adonde llegó en horas de la noche y la esperaron cientos de personas.

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Luigino Bracci
Luigino Bracci
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8 minutos atrás

Probando

Última edición 8 minutos atrás por Luigino Bracci
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