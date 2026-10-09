Ministro de Cultura Alejandro López recorrió espacios emblemáticos para la actividad cultural en Barinas

El ministro del Poder Popular para la Cultura, Alejandro López, realizó un recorrido por el centro histórico y espacios emblemáticos del municipio Barinas, estado Barinas.

López visitó el Museo de Los Llanos, ubicado en la avenida 23 de Enero, un importante espacio de exhibición del patrimonio histórico de la entidad. También estuvo en la Casa Cultural del Alba en Venezuela, la sede de la Librería del Sur y la histórica Casa de la Cultura Napoleón Sebastián Arteaga. Posteriormente, se trasladó a la Escuela de Música José Ángel Lamas, donde se desarrollan programas de formación en ejecución instrumental y canto que benefician a niños, jóvenes y adultos de la región.

El recorrido continuó en la Escuela de Artes Escénicas Dana Zarela y la sede del núcleo del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, ambos espacios fundamentales para el desarrollo artístico local.

Otra de los lugares visitados fue al Teatro José Esteban Ruiz Guevara, donde se desarrolla el Festival Internacional de Joropo «Kariña de Oro», un encuentro que enaltece el baile, la música y las tradiciones locales.

La jornada contó con el acompañamiento de autoridades regionales y municipales de cultura y turismo, así como de cultores, creadores y trabajadores del sector. Integrantes de la comunidad artística local ratificaron su respaldo a las iniciativas del Ejecutivo nacional para la preservación del joropo y la identidad llanera.