Premian talento que recrea y preserva la historia de Barquisimeto

En el Centro de Historia Larense, ubicado en Barquisimeto, se llevó a cabo el acto de premiación de las convocatorias «Mirada Urbana, donde habita la luz» y «Versos Urbanos, crónicas de mi ciudad». El evento, organizado por el Instituto Municipal de Cultura y Arte (IMCA), busca preservar y celebrar la identidad e historia local a través de la fotografía y la narrativa.

Prensa MPPC (Texto: Dayana Martínez / Fotos: Nathael Ramírez)

El acto contó con la presencia del ministro del Poder Popular para la Cultura, Alejandro López; la viceministra de Fomento de la Economía Cultural, Rosario Soto; el alcalde del municipio Iribarren, Yanis Agüero; la presidenta del IMCA, Flora Ovalles; la coordinadora de la Red de Historia, Memoria y Patrimonio de Lara y directora del Centro de Historia Larense, Dulce Marrufo; así como autoridades del Gabinete de Cultura del estado, cultoras, cultores y miembros del jurado calificador.

La actividad rindió un homenaje especial al insigne cronista, investigador y defensor del patrimonio barquisimetano Ramón Querales, cuyo legado sigue siendo fundamental para comprender la memoria histórica de la región.

Al respecto, Flora Ovalles destacó el valor pedagógico y transformador de la jornada. «Hacer un homenaje a Ramón Querales es muy significativo, porque él fue la memoria no solo de Barquisimeto, sino de todo el estado Lara y de nuestra ancestralidad. Estas convocatorias nos hablan de la ciudad, de la memoria y de nosotros, para que no olvidemos de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde queremos ir».

Por su parte, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Alejandro López, quien formó parte del jurado calificador, expresó que evaluar los trabajos constituyó una hermosa oportunidad de leer sobre el ser guaro, “con mucha pasión, diversidad y un profundo amor por esta ciudad, llena de historia, calle, familia, color y espacio».

López resaltó además que resulta enriquecedor constatar de primera mano la sensibilidad de la creación literaria local. «El Turbio, el valle, la meseta: todas esas imágenes que pudimos apreciar a través de diversas miradas coinciden en el amor a la ciudad, en el orgullo de ser guara o guaro, y en ese deseo de contar que se transmite en cada una de las letras», afirmó.

El titular de la cartera cultural destacó el valor de estas iniciativas: «Estamos en estos momentos en nuestro país con avidez de venezolanidad. Estamos ávidos y ávidas por leernos, por probar nuestra comida, bailar nuestra música, ver nuestro cine y contemplar nuestra fotografía. Creo que este concurso y esta gran iniciativa me han dado muchísimas más razones para creer en eso. En Venezuela estamos ávidos de venezolanidad, y aquí se está construyendo venezolanidad bonita».

El alcalde Yanis Agüero destacó la importancia de la palabra como reflejo de la identidad y el compromiso con la historia viva de la ciudad. «Estas obras convocan a la conciencia de quiénes somos y hacia dónde debemos ir para las futuras generaciones», afirmó, al celebrar la participación de diversas generaciones en la convocatoria.

El joven Enilber Jiménez, ganador del primer lugar de «Mirada Urbana, donde habita la luz, compartió su emoción al recibir el reconocimiento. «Pensé que la foto que tomé en el mural de Villalobo estaba perdida, pero la recuperé y me enamoré de ella. Representa constancia para mí, ya que llevo tres años en la fotografía, y está vinculada con la devoción de mi mamá por la Divina Pastora», contó.

Asimismo, Daniel Montero, quien obtuvo el tercer lugar en «Versos Urbanos, crónicas de mi ciudad», expresó su gratitud. «Soy médico y docente universitario; es la primera vez que participo en un concurso literario», expresó el premiado, quien reivindicó el fomento de la palabra como herramienta creadora.