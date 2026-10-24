Cátedra Bolívar XXI del CESB revive el regreso triunfal del Libertador a Caracas

En ocasión del sexto aniversario del Centro de Estudios Simón Bolívar (CESB) y rumbo al bicentenario de la llegada del Libertador a Caracas en 1827, este viernes 23 de octubre se realizó la Cátedra Bolívar XXI “De la Cosiata a la entrada triunfal de Bolívar a Caracas”, a cargo Jehyson Guzmán, historiador y diputado a la Asamblea Nacional, quien estuvo acompañado por Alejandro López, ministro del Poder Popular para la Cultura y presidente del CESB y Rosanna Álvarez, directora ejecutiva de la institución.

Texto y fotos: Prensa CESB

Guzmán centró su ponencia en el regreso de Bolívar a Venezuela en 1827, un episodio poco investigado y marcado por múltiples tensiones. Recordó la trayectoria del Libertador desde el Juramento del Monte Sacro en 1805, su discurso en la Sociedad Patriótica, la pérdida de Puerto Cabello, la Campaña Admirable y la proclamación como Libertador en tierras merideñas, hasta la caída de la Segunda República y su exilio. El investigador advirtió que las posiciones ambiguas les dan resurgimiento a los patrones de dominación, al señalar que La Cosiata fue un germen de traición al proyecto bolivariano, con Páez en Venezuela y Santander en Bogotá conspirando mientras Bolívar luchaba en el sur.

Subrayó que Bolívar regresó para exigir respeto a la unidad y al proyecto de la República de Colombia. “Actualmente tenemos que comprender el proyecto grande. Es el proyecto lo que debemos proteger y la libertad no se logra en una sola batalla”, expresó Guzmán, al destacar que la crisis de 1826 y 1827 fue producto de la incomprensión de ese proyecto.

El ministro Alejandro López destacó la importancia de defender el patrimonio y ver a Bolívar como el núcleo de nuestra identidad. “La venezolanidad ha estado en disputa y el Libertador como símbolo también; desde esta institución resguardamos su memoria desde el punto de vista humano y geopolítico”, afirmó. López recordó que Bolívar presentó un proyecto palpable, no un sueño, y que la República de Colombia existió durante once años. “En una misma lucha hay distintas visiones, pero en la consolidación del proyecto debemos coincidir”, concluyó.

Como gesto de gratitud al CESB, Guzmán obsequió junto al también diputado Luis Fernando Soto Rojas, una réplica del espadín de gala “La Redentora”, de la Campaña Admirable de 1813, símbolo del paso de Bolívar por Mérida y de la ruta geopolítica y militar que siguió el Libertador en los Andes.

En la actividad, además estuvo presente la viceministra de Fomento de la Economía Cultural, Rosario Soto; el diputado a la AN y presidente de la Sociedad Bolivariana de Venezuela, Pompeyo Torrealba; miembros del cuerpo de guías de la Fundación Hugo Chávez; miembros de la brigada de resguardo de la Casona Ibarra; trabajadores del CESB; miembros de la Red de Historia, Memoria y Patrimonio; participantes del Plan de Estímulo para Estudiantes de Historia y Ciencias Sociales; historiadores e investigadores.

Participantes del Plan de Estímulo para estudiantes de Historia recibieron certificados

Durante la actividad, el CESB entregó certificados a los participantes de la tercera edición del Plan de Estímulo para Estudiantes de Historia y Ciencias Sociales, que cursan estudios en la Universidad Nacional Experimental de las Artes (Unearte) y la Universidad Central de Venezuela.

En el plan que ya convocó a su IV cohorte, han participado jóvenes universitarios de todo el país. Esta iniciativa promueve la formación de futuros investigadores en los campos de estudios históricos y patrimoniales, así como también el acercamiento de la práctica profesional a través de distintas herramientas.

Rosana Álvarez, directora ejecutiva del CESB, destacó que el programa de estímulo forma parte de las acciones que en materia educativa adelanta el Centro de Estudios Simón Bolívar, que durante seis años se ha dedicado a la formación, investigación, preservación y difusión vida, obra, pensamiento y legado del Padre de la Patria.

CESB reconoce a sus trabajadores

Desde su creación hace seis años, el Centro de Estudios Simón Bolívar ha realizado una importante y fructífera labor en torno a la figura del Libertador que se soporta en la dedicación y el entusiasmo de sus trabajadores. En este sentido, este viernes se entregaron reconocimientos por cinco años de labores a los servidores de las distintas áreas que conforman la institución.

Álvarez resaltó que en el marco del aniversario del CESB, se realizó además el lanzamiento del seriado de folletos “Documentos Fundamentales del Libertador” y la Cátedra Bolívar XXI sobre la Cosiata y el regreso triunfal del Libertador a Caracas hace casi 200 años. “El Libertador y su pensamiento siguen vigentes y siguen siendo la brújula que apunta a un camino que los venezolanos y los latinoamericanos estamos dispuestos a transitar”, dijo.