Alba Ciudad es música, cultura y tradición (+TodasAdentro)

El pasado 28 de septiembre, Alba Ciudad 96.3 FM celebró 17 años de transmisiones ininterrumpidas, consolidándose como un pilar fundamental de la soberanía cultural en Venezuela. Pionera en la adopción de tecnologías bajo el principio de independencia tecnológica e impulsada por el uso de software libre, la estación opera de forma integrada con su portal web, reconocido hoy como un referente informativo y documental imprescindible en el país.

Texto: TodasAdentro (Sergio Chapman) / Fotos: Sergio Chapman y Luigino Bracci Roa

La coordinadora de Producción de la estación, Paola Pertuz, habla acerca de la trayectoria de esta emisora adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC), así como de los retos que actualmente enfrenta:

“Alba Ciudad es más que un medio de comunicación, es un estandarte de la cultura venezolana. Nuestra misión fundamental es difundir, proteger y salvaguardar el patrimonio nacional en su música, su arte y en cada una de sus manifestaciones tradicionales”, relata.

Parrilla con propósito y calidad

Al abordar los criterios que rigen la programación, Pertuz enfatiza en que cada espacio busca dejar una huella en la audiencia a través de contenidos rigurosamente seleccionados:

“Buscamos ir más allá de la simple difusión. Queremos educar y ofrecer contenido de calidad que aporte valor real. Cada programa pasa por un riguroso proceso de evaluación para asegurar que, además de fortalecer la identidad patria, refleje la diversidad propia de la vida urbana”.

Contacto con las nuevas generaciones

Uno de los principales desafíos analizados es romper el mito de que los contenidos tradicionales o el formato radial están destinados únicamente al público adulto.

“Existe la falsa creencia de que la cultura o las costumbres pertenecen al pasado o a las personas mayores, pero vemos a una generación de relevo profundamente interesada en ser constructora de la identidad nacional. Atendemos tanto al cultor experimentado como a la juventud que siente el deseo de llevar con orgullo nuestros símbolos culturales. También abordamos la vigencia del formato radial frente a las dinámicas de consumo juvenil actual”.

“Muchos jóvenes piensan que la radio es un medio del pasado. Si le preguntamos a muchachos de 20 o 22 años de edad, la mayoría dirá que casi no la escucha. Por eso nuestra labor es doblemente compleja: por un lado, resguardar el patrimonio cultural; por el otro, lograr que ese legado llegue a las masas y conquiste a las nuevas audiencias a través de las ondas hertzianas”.

Catálogo con proyección internacional

La plataforma web de Alba Ciudad no se limita a ser un archivo musical, es un portal integral al servicio de la cultura venezolana. Paola Pertuz manifiesta que entre sus contenidos conviven información de actualidad, un catálogo patrimonial y una agenda cultural accesible, diseñados en un entorno intuitivo que permite seguir la señal en vivo desde cualquier lugar.

“Esta proyección digital ha permitido trascender las fronteras nacionales. Un caso emblemático fue el programa La fiesta es con las bandolas, conducido por la maestra Milagros Figuera (QEPD), que, aunque contaba con una audiencia cautiva en el país, la mayoría de sus descargas web provenían de oyentes de México, Estados Unidos, España y Portugal”.

La parrilla de la programación de Alba Ciudad reúne espacios icónicos, entre otros: Sonido radical (con Relú Cardozo), Modo cine (Daniel Marín) Tierra de aventuras (Angie Vélez), Todasadentro en radio (Iván Padilla Bravo) y Guasangueando (Oscar Lista); “en fin, programas dedicados al turismo y la tradición regional”.

Cantera del periodismo y la investigación patrimonial

Por los micrófonos de Alba Ciudad han pasado figuras referentes de la comunicación y la gestión cultural en Venezuela, tales como Enza García, Gustavo Villapol y Lisdhe Ramos, creadora de El oriente venezolano y su cultura, espacio clave en la difusión del Joropo oriental, el golpe y los galerones.

La estación ha sido plataforma de formación de destacados comunicadores y gestores públicos, entre los que figuran Ernesto J. Navarro, Indira Carpio, Osly Hernández, Mirko Casale, Handel Mendoza “Pinky”, Randolph Borges y los creadores del espacio juvenil Con el pie izquierdo (Pedro Carvajalino, Jorge Amorín, Luis Hugas, entre otros).

“En el ámbito musical el portal alberga un archivo de incalculable valor histórico, fruto del trabajo conjunto con el Centro Nacional del Disco (Cendis) y de la preservación de fondos documentales. Este resguarda grabaciones únicas de referentes como Panchito Prim, convirtiéndose en un registro indispensable que no se halla en los circuitos comerciales”, señala la coordinadora de Producción de Alba Ciudad, Paola Pertuz.

El catálogo sonoro abarca la diversidad de las expresiones populares venezolanas:

Joropo: Central o tuyero, oriental, guayanés y sus variantes regionales.

Central o tuyero, oriental, guayanés y sus variantes regionales. Ritmos afrovenezolanos: Tambores de San Millán, fiestas de San Juan y calipsos.

Tambores de San Millán, fiestas de San Juan y calipsos. Música urbana y tradicional: Merengue caraqueño y expresiones populares de todo el país.

El archivo discográfico cuenta con más de cuatro mil piezas musicales recopiladas en los 17 años de labores de Alba Ciudad. Este trabajo ha contado con la guía de docentes e investigadores como la recordada Milagros Figuera, Juan Pérez y Oscar Lista, quienes han destacado la necesidad de acudir a las fuentes directas para documentar cada manifestación sin distorsionarla.

Al rigor conceptual se suma un modelo tecnológico pionero. La emisora graba y segmenta sus espacios para su descarga inmediata en la web, bajo una infraestructura sostenida íntegramente en software libre, impulso liderado históricamente por Luigino Bracci Roa en pro de la soberanía tecnológica.

Punto de encuentro

Más allá de los logros técnicos, la labor diaria de Alba Ciudad se define por un compromiso ético y cultural. “Frente a un entorno mediático acelerado por las tendencias, se posiciona como un punto de encuentro con la memoria colectiva. Es el lugar al que acudimos cuando queremos volver a nosotros, a nuestras raíces y a nuestras esencias. Esta estación es, en definitiva, la esencia del venezolano”, refiere Paola Pertuz.

SONIDO RADICAL

Con más de tres décadas de trayectoria en el medio radial, Relú Cardozo suma ocho años formando parte del equipo de Alba Ciudad 96.3 FM. Su historia en esta emisora comenzó en 2018, cuando ingresó como productora nacional independiente con el proyecto Sonido radical.

“Tengo 32 años haciendo radio. Durante mucho tiempo fui ancla y narradora de noticias en RNV Informativa, pero en Alba Ciudad se me presentó la oportunidad de formarme como operadora técnica, una faceta que tenía pendiente y deseaba desarrollar. Ha sido una experiencia extraordinaria que he disfrutado al máximo”, relata.

Tras esa etapa en los controles, Cardozo asumió plenamente la producción de contenidos, un área donde confluye toda su trayectoria. Su labor actual abarca desde la conceptualización hasta la edición, el montaje y la posproducción, con el propósito de ofrecer piezas radiofónicas de alto valor para los oyentes.

Para esta comunicadora, la producción es la columna vertebral de cualquier medio de comunicación, especialmente en un contexto donde se requiere creatividad y rigor para evitar la superficialidad.

“Nos enfoca un concepto distinto al de cualquier emisora convencional. La música que suena en Alba Ciudad no se escucha en otra parte; rescatamos nuestros géneros tradicionales y la riqueza sonora del Caribe, desde el reggae hasta el ska. Son ritmos que definen nuestra identidad venezolana y caribeña”.

A diferencia de la radio comercial, marcada por dinámicas rígidas y dirigidas a sectores específicos, Cardozo destaca el enfoque plural de la emisora.

“La cultura no responde al target que nos acompaña desde que nacemos. Por eso trabajamos para una audiencia diversa, que abarca a oyentes de todas las edades. Mientras que en la industria comercial la cultura suele relegarse al cierre de los programas, en Alba Ciudad ocupa el lugar principal”.

Entre las apuestas informativas de la estación sobresale el noticiero Cultura al día, junto con carteleras que difunden la agenda del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y ofrecen un espacio permanente a los creadores de todo el país.

En el ámbito independiente, Relú Cardozo conduce y produce Sonido radical, un espacio educativo, recreativo y musical con 15 años de transmisión continua: siete de ellos en RNV Activa y ocho en la señal de Alba Ciudad.

“Es un proyecto de apariencia sencilla, pero con un trabajo de producción complejo donde la música es la verdadera protagonista y complementa cada propuesta discursiva. Las ediciones del programa se encuentran disponibles en la plataforma digital albaciudad.org”.

“Es un privilegio trabajar en lo que amamos”, concluye Relú Cardozo.

TIERRA DE AVENTURAS

Promover la conciencia ecológica y el orgullo nacional es el objetivo de Tierra de aventuras, programa que en Alba Ciudad 96.3 FM reafirma su compromiso con la difusión de lo mejor de nuestra tierra ante el público asistente y su audiencia habitual. Su conductora y productora es Angie Vélez:

“Alba Ciudad ha sido mi casa durante 11 años. Amo la radio y valoro profundamente todo el trabajo que hemos hecho. Aquí encontramos un lugar donde hacemos lo que nos apasiona. Definitivamente es mi segundo hogar. En ella el proceso de aprendizaje es infinito”, relata.

Esta profesional de la comunicación también es uno de los pilares del noticiero de la emisora, Cultura al día.

“A diferencia de otros medios que en sus informativos dejan la cultura para el final, nosotros abrimos con lo nuestro, con nuestras raíces. Esta es una ventaja importantísima y muy valiosa de nuestra propuesta informativa”, asegura Angie Vélez.

PREMIOS

Alba Ciudad 96.3 FM ha sido distinguida con diversos galardones institucionales, gremiales y municipales, entre ellos: