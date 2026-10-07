Abierta la fase de postulación de simposios para el Congreso de Historia “Bolívar regresa” 🗓

Del 5 al 15 de octubre se mantiene abierto el periodo de postulación de simposios para el XVIII Congreso Nacional y V Internacional de Historia, encuentro académico y popular que se celebrará del 10 al 14 de diciembre en el estado Mérida. Bajo el lema “Bolívar regresa”, el evento se enmarca en el ciclo bicentenario de la independencia, rindiendo tributo al retorno del Libertador Simón Bolívar a Venezuela en diciembre de 1826.

Prensa CESB

Esta edición ofrecerá un amplio espacio de debate sobre 15 ejes temáticos que van desde la obra y el legado de Francisco de Miranda y Simón Bolívar; el proyecto de la Revolución Bolivariana; la geopolítica del siglo XXI; la historia social, de género y de las mujeres, hasta las memorias colectivas sobre insurgencias, resistencias y contrainsurgencias en Venezuela, Nuestra América y el Caribe. Asimismo, se abordarán los procesos económicos, el debate epistemológico e historiográfico y las perspectivas del patrimonio cultural en la región.

La enseñanza de la historia y la Historia Insurgente como proyecto político-historiográfico tienen una especial importancia congreso que, tras más de 20 años de trayectoria, reúne a docentes, investigadores, cronistas, estudiantes y movimientos sociales. En esta oportunidad, el encuentro suma la participación de comunidades, escuelas y liceos para reivindicar el derecho del pueblo a interpretar su propio devenir a través del festival de la memoria.

Luego de la fase de postulación de los simposios, se abrirá el proceso de postulación de las ponencias previsto desde el 16 de octubre al 10 de noviembre. Posteriormente se realizará la inscripción de los participantes y la publicación de la programación final, para dar paso a este encuentro con la historia que durante cinco días engalanará a la ciudad de Mérida.

El Congreso Nacional e Internacional de Historia Mérida 2026 es organizado por la Red de Historia, Memoria y Patrimonio, junto a la Gobernación del Estado Bolivariano de Mérida, el capítulo Venezuela de la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe (ADHILAC) y demás instituciones y organizaciones que hacen parte del Movimiento de Historia Insurgente y la Comisión Presidencial para la Conmemoración del Bicentenario.

Los interesados pueden postular los simposios a través del correo congresonacionaldehistoria2026@gmail.com. Más información sobre los requisitos, cronograma y más información en: www.cesimonbolivar.com.ve.