Ker Porter, el testigo privilegiado del regreso del Libertador a Caracas en 1827

El programa Bolívar Nuestro, que se transmite en la emisora La Radio del Sur, dedicó su emisión de este martes a un personaje clave y poco conocido: el diplomático, pintor y paisajista inglés Sir Robert Ker Porter, quien llegó a Venezuela en 1825 y se convirtió en testigo privilegiado del regreso del Libertador a Caracas en 1827. Todo esto en el marco de la celebración del sexto aniversario del Centro de Estudios Simón Bolívar (CESB) y rumbo a los 200 años de la llegada del Libertador a Caracas.

Texto y fotos: Prensa CESB

Porter llegó a Caracas a finales de noviembre de 1825, enviado por la diplomacia británica, y permaneció en el país durante 15 años, explicó Juan Carlos Fernández Berbesí, licenciado en Historia por la UCV y docente de geografía, durante su participación en el espacio radial conducido por las historiadoras Rosanna Álvarez, directora ejecutiva del CESB, e Yma Carhuarupay.

“Era un hombre inglés metódico, paciente, había ganado un premio en la escuela real de pintura de Londres y conoció Asia, Rusia y Mesopotamia”, señaló Fernández, al analizar el diario que Porter escribió durante su estadía en el país.

🎙️Ker Porter, el testigo privilegiado del regreso del Libertador a Caracas en 1827 | Bolívar Nuestro

Álvarez destacó que el diario “tiene una visión etnográfica, humana y hasta plástica”. Por su parte, Yma Carhuarupay, directora de patrimonio del CESB, subrayó que Porter “conoció personalmente a Bolívar, fue testigo del proceso que ponía en riesgo a la República de Colombia y pintó retratos del Libertador”.

Fernández describió la llegada de Bolívar a Caracas según el diario de Porter: “Todo fue alegría, esplendor, coronas y arcos de triunfo. Desde las ventanas las mujeres lanzaban flores. Fue recibido por las autoridades y los clérigos, y hubo tantos agasajos que Bolívar estaba abrumado. Le hacen una fiesta en la casa del marqués del Toro con más de 300 personas”. También relató la descripción física que Porter hizo del Libertador: “Es una persona un poco estrecha, pero enérgica; tiene 44 años pero aparenta 10 más”. Y añadió que Porter “tiende a defender la postura de Bolívar como el único que puede mantener el orden”.

Las emisiones del programa Bolívar Nuestro que se transmite en vivo los martes a las 11:00 am por La Radio del Sur están disponibles en el canal de YouTube @centro_sbolivar.