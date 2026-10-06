El Cenal llevó la historia de Bolívar al programa pedagógico «Mamá Rosa»

Niñas y niños del espacio educativo del Ministerio de Transporte iniciaron el año escolar 2026-2027 con lecturas dramatizadas sobre el Libertador y el proceso independentista

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Prensa MPPC – Cenal / Fotos: Jessika Selgrad

El Centro Nacional del Libro (Cenal), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, realizó una jornada de promoción de lectura en el espacio educativo «Mamá Rosa» del Ministerio del Poder Popular para el Transporte, como parte del inicio del año escolar 2026-2027.

La actividad, celebrada el 4 de octubre, llevó a los más pequeños a un viaje por la historia venezolana y el proceso de independencia liderado por Simón Bolívar, a través de textos de la colección del Plan Nacional de Lectura Bicentenario y lecturas dramatizadas a cargo de la promotora de lectura Martha González.

«Simón y Nevado»: la amistad entre el Libertador y su perro

Uno de los títulos centrales de la jornada fue **«Simón y Nevado»**, un texto que relata la entrañable amistad entre Bolívar y su fiel compañero canino. La narración oral, acompañada de canciones y dinámicas lúdicas, permitió acercar a los infantes a valores como la **lealtad, la empatía y la libertad** .

Esta obra forma parte del Plan Nacional de Lectura Bicentenario, que promueve la lectura de seis títulos centrados en la vida, gesta y pensamiento de Simón Bolívar, así como en hitos históricos de la independencia .

Un programa con historia

El nombre del espacio educativo «Mamá Rosa» rinde homenaje a Rosa Inés de Chávez, abuela del Comandante Hugo Chávez, quien le enseñó a leer y escribir antes de ingresar a la escuela. Según relatos familiares, fue ella quien inculcó en el líder de la Revolución Bolivariana los valores de la solidaridad, la humildad y el amor por los demás .

El Plan «Mamá Rosa» para la Igualdad y Equidad de Género fue una política pública diseñada para transversalizar la perspectiva de género en la gestión gubernamental, reconociendo el papel fundamental de las mujeres en la historia de la patria .

Promoción de lectura en el «Mamá Rosa»

No es la primera vez que el Cenal realiza actividades en este espacio. En mayo de 2026, el Centro Nacional del Libro, junto a la Editorial El perro y la rana y la Distribuidora Venezolana de la Cultura, organizó una jornada de cuentacuentos, donación de libros infantiles y promoción de lectura en el mismo lugar .

En esa ocasión, los niños disfrutaron de la lectura del cuento «Rocinante comió muchas ciruelas en el parque», del escritor venezolano Earle Herrera, y participaron en dinámicas que despertaron su entusiasmo por los libros. La actividad incluyó una donación de ejemplares para fortalecer la biblioteca del espacio educativo .

Lectura y pensamiento crítico desde la infancia

Con este tipo de iniciativas, el Cenal —ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura— incentiva el pensamiento crítico y contribuye a afianzar la identidad cultural e histórica desde la infancia, entendiendo el libro y la lectura como herramientas transformadoras capaces de conectar a las nuevas generaciones con sus raíces .

La jornada en el espacio «Mamá Rosa» se suma a otras acciones de promoción de lectura que el Cenal desarrolla en todo el territorio nacional, incluyendo la conformación de círculos lectores y actividades de mediación en comunidades, escuelas y espacios culturales.