Conversatorio “Patrimonio, memoria e identidad” abordó las dimensiones vivas de la venezolanidad

La escritora e investigadora Casimira Monasterios lideró el debate en la sala taller «La Ventana» del IARTES, donde se reflexionó sobre la afrovenezolanidad, la independencia y la República como pilares de nuestra identidad

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Prensa IARTES/ Fotos: Prensa IARTES

El Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio (IARTES) fue escenario del conversatorio «Patrimonio, memoria e identidad» , una actividad que reunió a creadores y especialistas para reflexionar sobre cómo la herencia, el legado histórico y la forma en que nos reconocemos constituyen **relatos vivos y en constante construcción** para los pueblos de Latinoamérica y el Caribe.

La escritora e investigadora cultural Casimira Monasterios fue la voz principal del encuentro, celebrado en la sala taller «La Ventana» de la institución, donde se abordaron la afrovenezolanidad, la independencia y la república como parte primordial de nuestra identidad .

Una mirada desde el arte y la afrodescendencia

Zacarías García, artista y director general del IARTES, abrió el debate con una premisa que marcó el tono de la jornada: estas categorías «no son objetos materiales que recibimos, sino dimensiones absolutamente vivas que aceptan modificaciones y continúan construyéndose» .

Por su parte, Casimira Monasterios —oriunda de Curiepe, localidad mirandina fundada por negros cimarrones, y diputada afro de la Asamblea Nacional— hizo un llamado a **superar los complejos coloniales heredados**. Explicó que reconocer nuestra condición mestiza —que suma las raíces de pueblos originarios, europeos y africanos— exige valorar con la misma dignidad el patrimonio de los sectores históricamente oprimidos frente al legado europeo tradicional .

La investigadora, autora del libro «Parto de pueblo cimarrón» publicado por la editorial El perro y la rana, ha sido una voz consistente en la reivindicación de la herencia afrovenezolana. En sus intervenciones públicas, ha subrayado que la lucha por derechos y reivindicaciones de la población afrodescendiente «ha continuado hasta nuestros días, incluyendo la resistencia contra la oligarquía nacional» , y ha enfatizado la necesidad de descolonizar el pensamiento para eliminar los prejuicios y estereotipos que surgieron durante la época colonial.

Referentes históricos y mujeres emblemáticas

El conversatorio transitó por referentes históricos y arquitectónicos como la Cuadra de Bolívar —inmueble caraqueño donde se gestaron las primeras reuniones independentistas conocidas como «la Conjura de los Mantuanos» — y el legado de mujeres emblemática como Hipólita, la Negra Matea y Doña María Concepción .

La Negra Hipólita, nodriza y madre de crianza del Libertador, fue una figura fundamental en la vida de Simón Bolívar. A sus 19 años, tras la enfermedad de la madre del niño, asumió su cuidado y lo amamantó, transmitiéndole un amor maternal que Bolívar reconoció en cartas: «Te mando una carta de mi madre Hipólita, para que le des todo lo que ella quiere; para que hagas por ella como si fuera tu madre, su leche ha alimentado mi vida» .

La Negra Matea, considerada la primera maestra del Libertador, nació en 1773 en la hacienda El Totumo y estuvo al cuidado de Simón en sus primeros años. Fue quien «guió sus primeros pasos y, en medio de su labor de cuidadora, le enseñó a soñar y a reflexionar con canciones que hablaban de libertad y cuentos de héroes a caballo» . Vivió hasta los 112 años y en 1876 acompañó al presidente Antonio Guzmán Blanco durante el traslado de los restos de Bolívar al Panteón Nacional .

Un cierre con premisa emancipadora

El encuentro cerró con una premisa fundamental: cuidar y reinterpretar nuestro patrimonio no es solo un acto de conservación, sino una herramienta indispensable de emancipación y construcción de futuro para las nuevas generaciones .

La actividad se inscribe en el esfuerzo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y sus entes adscritos por promover una lectura crítica de nuestra historia y por visibilizar las contribuciones de los sectores históricamente excluidos en la construcción de la identidad venezolana