Biblioteca Ayacucho celebra el legado de dos pioneras de la escritura femenina en América 🗓

El conversatorio «De la sumisión retórica a la ironía moderna» analizará la evolución discursiva desde la Madre Castillo hasta Teresa de la Parra, en el marco de los 137 años del natalicio de la autora de «Ifigenia» y los 355 de la mística colonial

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Prensa Fundación Biblioteca Ayacucho / Fotos: Prensa Fundación Biblioteca Ayacucho – Redes Sociales

La Fundación Biblioteca Ayacucho, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, invita al público general y a los amantes de la lectura al conversatorio «De la sumisión retórica a la ironía moderna. Genealogía de la escritura de la Madre del Castillo a Teresa de la Parra» , una actividad que propone un recorrido por la evolución del discurso literario femenino en América Latina.

El encuentro se llevará a cabo este jueves 8 de octubre a las 11:00 de la mañana en la sede de la Fundación Biblioteca Ayacucho, ubicada en el piso 12 del Centro Financiero Latino, en la avenida Urdaneta de Caracas.

La jornada contará con la participación de dos destacados especialistas: Mirla Alcibíades, investigadora y ensayista galardonada con el Premio Nacional de Cultura 2024-2025 en la mención Humanidades, y Luis Alberto Crespo, poeta, ensayista y actual presidente de la Fundación Biblioteca Ayacucho .

Dos fechas, dos legados

La actividad se inscribe en la conmemoración de dos efemérides fundamentales para las letras latinoamericanas: los 137 años del nacimiento de Teresa de la Parra (París, 1889) y los 355 años del natalicio de la Madre Francisca Josefa de la Concepción de Castillo (Tunja, 1671).

Ambas autoras representan momentos cruciales en la historia de la escritura femenina. Mientras la Madre Castillo fue una de las máximas exponentes de la literatura mística colonial —comparada por la crítica con Santa Teresa de Jesús y sor Juana Inés de la Cruz—, Teresa de la Parra se convertiría, dos siglos después, en una de las voces renovadoras de la narrativa moderna en lengua española .

La Madre Castillo: mística y resistencia desde el claustro

Francisca Josefa de Castillo y Guevara (1671-1742) fue una monja clarisa del convento de Santa Clara de Tunja, en el Nuevo Reino de Granada. Su obra más conocida, «Afectos espirituales» —escrita entre 1740 y 1741 por mandato de sus confesores—, constituye un testimonio excepcional de la literatura mística colonial. En ella, la autora alterna prosa y verso para expresar sus sentimientos religiosos, sus meditaciones sobre la pasión de Cristo y su anhelo de la vida eterna .

La crítica ha señalado que su escritura no solo representa una expresión de la literatura conventual, sino también una estrategia discursiva para subvertir la jerarquía religiosa dominada por hombres, en un contexto donde la voz femenina estaba subordinada a la autoridad confesional .

Teresa de la Parra: la ironía como herramienta de liberación

Por su parte, Teresa de la Parra (1889-1936) publicó en 1924 su novela «Ifigenia: Diario de una señorita que escribió porque se fastidiaba» , una obra que, a través del diario íntimo de una joven, explora los conflictos de una mujer que busca su lugar en un mundo dominado por los hombres .

La novela es considerada una obra pionera del feminismo en la literatura latinoamericana, anticipando temas de género, autonomía y modernidad que serían fundamentales en los movimientos feministas posteriores . La propia autora describió su obra como un «reflejo maduro» de cómo podía establecer la protesta a través de la narrativa, en un contexto donde «la mujer estaba subsumida dentro de la voluntad del macho» .

Una genealogía de la escritura femenina

El título del conversatorio —«De la sumisión retórica a la ironía moderna»— sugiere precisamente ese tránsito: desde la escritura condicionada por la obediencia y la autoridad religiosa en la época colonial, hasta la ironía y la conciencia crítica que caracterizan la prosa de Teresa de la Parra en el siglo XX.

Mirla Alcibíades, una de las ponentes, es una autoridad en este campo. Especialista en literatura venezolana del siglo XIX, periodismo femenino y el rol de la mujer en la independencia, ha dedicado su carrera a visibilizar y estudiar la producción literaria de las mujeres venezolanas . Entre sus obras destaca «La heroica aventura de construir una república», que le valió el Premio de Ensayo Mariano Picón Salas en 2002 .

Luis Alberto Crespo, por su parte, aportará su mirada como poeta y ensayista. Autor de una vasta obra que incluye títulos como «Casi el murmullo» (2025) y «Sólo de más allá» (2023), Crespo ha sido reconocido como «una de las voces más potentes y esenciales de la poesía contemporánea venezolana y latinoamericana» .

Compromiso con el patrimonio literario continental

Con esta actividad, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y la Fundación Biblioteca Ayacucho ratifican su compromiso de abrir espacios para el debate académico, la formación crítica y la difusión del patrimonio literario continental.

La Biblioteca Ayacucho, fundada en 1974 como homenaje a la batalla que significó la emancipación política de Nuestra América, es considerada la iniciativa editorial más importante de la cultura latinoamericana y caribeña . A lo largo de cinco décadas, ha publicado más de 400 títulos de su Colección Clásica, manteniendo vivo el legado cultural del continente.