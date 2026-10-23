El Centro de Estudios Simón Bolívar celebra sus 6 años con una colección de documentos fundamentales del Libertador

El Centro de Estudios Simón Bolívar (CESB) presentó la colección “Documentos Fundamentales del Libertador”, un seriado de siete folletos educativos que reúnen los textos esenciales del pensamiento bolivariano. La actividad se transmitió en vivo por el canal de Instagram: @centro_sbolivar desde la Librería del Sur del Teatro Teresa Carreño, con la participación de Rosanna Álvarez, directora ejecutiva del CESB, e Yma Carhuarupay, directora de patrimonio de la institución.

Texto y fotos: Nota de prensa

Durante estos seis años, el CESB se ha consolidado como referente nacional e internacional en la difusión del pensamiento bolivariano, destacó Carhuarupay. La institución ha llegado a más de 10.000 participantes provenientes de los 24 estados del país y de otras naciones, ha realizado más de 2.000 actividades formativas y cuenta con una amplia colección editorial que incluye la digitalización de 101 tomos, 16 ediciones de la revista Libertador Ocho Estrellas y más de 70 publicaciones, entre otros logros.

La colección está compuesta por siete títulos que recorren cronológicamente la vida y obra de Bolívar: Juramento del Monte Sacro (1805), Discurso ante la Sociedad Patriótica (1811), Manifiesto de Cartagena (1812), Decreto de Guerra a Muerte (1813), Manifiesto de Carúpano (1814), Carta de Jamaica (1815) y Discurso de Angostura (1819).

“En el Manifiesto de Carúpano, Bolívar hace un poderoso análisis de la tensión social y el tema étnico en un momento adverso. En la Carta de Jamaica habla de una crisis y un horizonte posible: proyecta lo que puede ser pero que aún no es”, explicó Álvarez. Carhuarupay, por su parte, destacó el Juramento del Monte Sacro: “Bolívar se encuentra con Rodríguez y decide hacer por América algo distinto, lanzando aquel juramento que redefinió su destino”.

La presentación también mostró el retrato del Libertador que se usó para esta colección, una obra poco conocida del artista José Joaquín Olmedo, realizada en el sur de América. Los folletos están disponibles para su descarga gratuita en www.cesimonbolivar.com.ve