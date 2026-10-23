Archivo General de la Nación fortalece lazos institucionales con el Archivo Arquidiocesano de Mérida

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Con el propósito de estrechar lazos de cooperación institucional y visibilizar el patrimonio histórico documental del país, la directora del Archivo General de la Nación (AGN), Rosario Soto, realizó una visita a las instalaciones del Archivo Arquidiocesano de Mérida.

Texto y Fotos: Prensa Archivo General de la Nación

Durante la jornada, Soto fue recibida por el presbítero Edduar Molina, vicario y director del Archivo Arquidiocesano, junto a quien pudo constatar las labores de custodia, resguardo y conservación preventiva que se realizan en este espacio de memoria. La ocasión fue propicia para avanzar en acuerdos de articulación para la conformación de la Red Nacional de Archivos Históricos.

El Archivo Arquidiocesano de Mérida, consolidado como uno de los repositorios documentales más relevantes de la región andina, alberga un valioso acervo que abarca siglos de memoria eclesiástica, social y cultural. La institución mantiene sus servicios abiertos para la consulta pública de investigadores, historiadores, estudiantes y ciudadanía en general.

Ubicado en el centro histórico de la capital merideña, frente a la Plaza Bolívar, este centro de resguardo no solo facilita el acceso a sus fondos documentales, sino que cuenta con una destacada trayectoria en la investigación y producción editorial.

Para conocer más sobre sus servicios de consulta, catálogos documentales, publicaciones y horarios de atención, la institución mantiene disponible su cuenta en Instagram: @archivoarquidiocesanodemerida. Desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura se reitera la invitación a la colectividad a acercarse a estos espacios y explorar la riqueza documental que custodia la entidad andina.

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