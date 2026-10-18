Venezuela acude a la Consulta Popular Nacional en defensa de proyectos comunales

Más de 5.418 comunas celebran en la jornada de este domingo la Segunda Consulta Popular Nacional de 2026 en la que se decidirá entre 37.205 proyectos de desarrollo, seleccionados en asambleas abiertas por las propias comunidades. Para este propósito permanecerán abiertos en todo el país 11.495 centros de votación mientras haya electores en fila.

Texto: Telesur

Por primera vez participan las juntas de condominio. Un total de 120.000 organizaciones vecinales votan por 428 proyectos vinculados a salud, rehabilitación de escuelas, vialidad, agricultura y áreas deportivas.

El viernes, durante un recorrido desde la Base de Misiones Villa Zoila en la Cota 905, la presidenta encargada Delcy Rodríguez informó que “el 14% de más de esos 37.700 proyectos que van a elección es agua. Luego están el tema de la vialidad, el alumbrado, lo que tiene que ver con la electricidad, los servicios públicos, pero también los procesos productivos”.

Las propuestas están vinculadas con las Siete Transformaciones (7T) y se concentran principalmente en las áreas de servicios públicos, desarrollo social y economía local.

Rodríguez destacó que en la consulta el pueblo venezolano «sale a ejercer la democracia protagónica, participativa» y subrayó que este mecanismo «consolida la toma de decisiones en el ámbito local y fortalece el Poder Popular en la resolución de los asuntos sociales.

“Es la organización desde la base de la comunidad, es el poder popular, es afianzar que la decisión de los asuntos cotidianos de nuestra población, de nuestra comunidad, esté en manos de la comunidad”, sostuvo.

Al destacar el valor del modelo de consulta ciudadana en la institucionalidad nacional, la presidenta en funciones afirmó: «Creo que es un avance extraordinario de esta etapa de Venezuela, que nosotros debemos preservar, y yo sé que el pueblo venezolano lo va a preservar».

Guayana Esequiba

En un hito histórico para la autodeterminación del pueblo venezolano, el proceso de consulta popular se extiende formalmente por primera vez a dos nuevas comunas indígenas en la Guayana Esequiba.

Frente a la asignación de recursos desde oficinas centralizadas, el Poder Popular postuló 37.206 proyectos en todo el país.

En las boletas locales, cada elector elegirá entre opciones enfocadas en la reparación de tuberías, bombas de agua, optimización de sistemas eléctricos locales, recuperación de escuelas, ambulatorios populares y vialidad agrícola.

Esta edición rompe esquemas tradicionales al incorporar formalmente a las Juntas de Condominio, Sectores urbanos y habitantes de edificios de apartamentos se suman a las asambleas para postular mejoras en sus inmuebles, reconociendo en la Consulta Popular la herramienta más eficaz para resolver las necesidades habitacionales y de convivencia.

En Datos