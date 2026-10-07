Marcharon recordando la victoria popular de Hugo Chávez hace catorce años (+Fotos)

Movimientos sociales convocados por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) se movilizaron este miércoles y la lluvia no fue obstáculo para recordar el 14 aniversario de la victoria electoral del comandante Hugo Chávez en las elecciones presidenciales de 2012.

Texto: Últimas Noticias y Diario VEA / Fotos: Con el Mazo Dando

En la movilización, Diosdado Cabello destacó el carácter histórico del comandante Hugo Chávez, al recordar su compromiso con el pueblo venezolano.

En declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión, Cabello rememoró la jornada del 4 de octubre y la multitudinaria movilización que acompañó a Chávez en su recorrido hacia el Palacio de Miraflores donde, a pesar de la condiciones de salud que ya enfrentaba en esos momentos, decidió dedicar el tiempo que le quedaba al pueblo.

Diosdado Cabello en acto por 14 años de victoria de Hugo Chávez el 7 de octubre de 2012

“Esta lluvia que hoy nos ha acompañado a lo largo de la marcha (…) no hace otra cosa sino recordarnos esos días, porque hay una vinculación espiritual del comandante Chávez, el pueblo de Venezuela y esa lluvia del 4 de octubre”.

En este sentido, manifestó que el legado de Chávez trascendió el ámbito electoral y se convirtió en un referente para distintos sectores de la sociedad venezolana.

Resaltó que, 14 años después, nuevas generaciones participan en las movilizaciones en homenaje a Chávez, aun cuando muchos de sus integrantes no llegaron a conocerlo personalmente.

En ese sentido, planteó la necesidad de transmitir a las nuevas generaciones la trayectoria política de Chávez y su significado para el proceso bolivariano.

“A ellos hay que hablarle todos los días: ¿quién fue Hugo Chávez para esta Patria? ¿Qué hizo Hugo Chávez por esta Patria? ¿Qué está haciendo Hugo Chávez por esta Patria aún hoy día?”, concluyó.

Cariño por Chávez

El diario Vea reseña que el pueblo caraqueño, primero bajo un sol inclemente y luego empapado por una torrencial lluvia, salió a las calles con la misma fuerza, dignidad y alegría de aquellos tiempos. A partir de las 10:00 am, comenzaron a concentrarse en el centro de la ciudad para demostrar la organización, el compromiso con el Proyecto Bolivariano y vigencia del legado del Comandante Eterno. El ardiente calor ni la copiosa lluvia impidió a centenares de hombres y mujeres celebrar esa fecha.

A escasos metros de la Iglesia Corazón de Jesús, un equipo reporteril de Diario Vea entrevistó a Norma González, quien al pulsar su opinión sobre esa victoria electoral expresó: “Me siento orgullosamente chavista”.

“Aquí estamos los chavistas celebrando la victoria aplastante y paliza que le dimos a los apátridas hace 14 años. Aquí también estamos exigiendo la libertad del presidente constitucional Nicolás Maduro y de la primera combatiente Cilia Flores, porque los queremos de regreso. Muchos dicen que el chavismo se acabó, pero están bien equivocados quienes piensan de esa manera”.

-A su juicio ¿sigue vigente el legado del Comandante Hugo Chávez?

-Con tres palabras te respondo, más que nunca. Chávez fue un visionario y siempre alertó sobre la inmensa posibilidad de una acción estadounidense contra Venezuela. Él decía que los gringos vendrían por nuestro petróleo y así se cumplió. Nos toca a nosotros seguir unidos más que nunca para combatirlos y hacerlos respetar nuestra soberanía.

-Como mujer ¿qué mensaje tiene para la primera dama Cilia Flores? quien presenta un cuadro crítico de salud y está secuestrada en una cárcel en Estados Unidos

-Las venezolanas hemos demostrado que somos fuertes y aguerridas. Seguiremos en las calles y exigiéndoles a los organismos internacionales que intervengan para su pronta liberación porque está claramente demostrado que contra ellos dos se armó todo un juicio ilegal y amañado ordenado por Donald Trump después del 3 de enero, fecha en que nos invadieron y bombardearon. Los gringos carecen del más mínimo sentido de humanidad. Nosotras y nosotros estamos llamados a seguir exigiendo la libertad de Maduro y Cilia.

Seguimos con Chávez

Abordada por Diario VEA se identificó como Luz Marina Lara. Desde su punto de vista «aquí estamos quienes seguimos creyendo en el legado del Comandante Chávez. Hoy seguimos manifestando ese gran amor por Chávez. Como él mismo lo decíam amor con amor se paga y lo seguimos amando».

Manifestó encontrarse un tanto afónica. Su voz se escuchaba un poco ronca pero tal situación no la limitó para expresar que seguía convencida de que Hugo Chávez trazó el camino y rumbo por donde debe ir Venezuela.

-En cada uno de nosotros Chávez sigue presente y lo seguirá por siempre. Él demostró y nos enseñó que el pueblo es el llamado a conducir el destino de Venezuela a través de una democracia participativa y protagónica tal cual él impulsó.

Su legado permanece

«Hoy volvimos a dar una clara demostración de un pueblo amoroso y que sigue creyendo en la paz y el legado de Hugo Chávez. Hoy salimos nuevamente a las calles a conmemorar la gran victoria del Comandante Eterno, expresó Nelson Rodríguez.

Expresó que quienes participaron en esa movilización estaban cargados del más genuino sentimiento chavista. «A pesar de todo lo que ha ocurrido en nuestro país: La guerra económica, los sanciones criminales, el bombardeo de enero, el secuestro de Nicolás Maduro y Cilia Flores, más la tragedia ocurrida en La Guaira a causa del doble sismo, aquí estamos y nos mantenemos de pie expresando nuestro amor patrio por Venezuela. ¡Qué viva Chávez a 14 años de su victoria electoral!».

¿De qué manera está presente el legado dejado por el presidente Chávez?

-El comandante nos enseñó muchísimas cosas pero sobre todo mantener la moral en alto. Nos enseñó tener responsabilidad social y estar impregnados de humanismo hacia quienes comparten esta misma nación.

Con Chávez triunfó el pueblo

Narciso Torrealba, líder de calle, aseguró que participó en la gran movilización para celebrar la meta trazada por el propio presidente Chávez de ganarle por paliza a la oposición.

Dijo que su presencia en la esquina de Corazón de Jesús era para conmemorar esa victoria electoral de Chávez y del pueblo. «Ese triunfo chavista dejó claro que Venezuela eligió su destino junto con el Comandante Chávez Frías y que se mantendría con él pese a las adversidades y ataques de los enemigos de la Revolución Bolivariana.

«Todos los que nos encontramos aquí estamos cargados del más puro sentimiento chavista. Para nosotros Chávez seguirá presente y orientando cada paso que damos. Tenemos su legado y debemos ponerlo en práctica tal cual él nos enseñó. Él fue un gran maestro y orientador de las cosas pendientes por hacer. Hoy nos embarga un gran sentimiento al conmemorar estos 14 años de aquel 7 de octubre de 2012.

Chávez, el gran visionario

Rafael Martínez llegó a Caracas procedente del municipio Independencia del Estado Bolivariano de Miranda. Afirmó que con sol y después con lluvia » hoy estamos celebrando los 14 años del día de la victoria del Comandante Hugo Chávez Frías. En ese fecha Venezuela manifestó su voluntad de seguir al lado de Bolívar y Chávez».

«Aquí estamos llenos de alegría y demostrandole al mundo que nuestro Comandante Eterno está presente en nosotros. ¡Chávez vive!», exclamó.

Agregó que luego del 7 de octubre de 2012 «nuestro presidente reelecto no pudo por razones de salud seguir al frente del Gobierno Bolivariano. Sin embargo, dejó en buenas manos, en las de Nicolás Maduro Moros, la conducción del país».

Dijo que aunque han transcurrido 14 años, » aquí sigue el pueblo venezolano confiando y creyendo en el legado del Comandante. Seguimos de pie, de victoria en victoria, firmes para sacar a Venezuela hacia adelante».

Expresó que la demostración de fuerza dada este miércoles 7 de octubre, para celebrar 14 años de la victoria electoral, confirma que Chávez no se ha ido. Él y su legado siguen con nosotros porque también visualizó las distintas circunstancia que actualmente se registran en Venezuela.