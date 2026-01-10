Ministerio de Cultura participó en despliegue político-cultural en defensa de la soberanía en Nueva Esparta

Este sábado 10 de enero, el viceministro de Fomento y Economía Cultural, Raúl Cazal, participó en una jornada político-cultural en el estado Nueva Esparta, donde acompañó al pueblo movilizado en defensa de la soberanía de Venezuela, tras las agresiones injerencistas de Estados Unidos.

La agenda contempló jornadas sociales para el pueblo, homenajes a los caídos en combate, presentaciones musicales, recorridos y diversas muestras de apoyo a la Revolución Bolivariana. El viceministro Cazal rechazó contundentemente el secuestro del presidente de la República, Nicolás Maduro y de la Primera Combatiente, Cilia Flores, denunciando que el gobierno estadounidense agrede al país con la intención de apropiarse de su petróleo.

Cazal destacó que, ante esta afrenta, el pueblo venezolano posee una ruta clara de conciencia para continuar el proyecto revolucionario. “Aquí hay un pueblo, hay una patria, hay soberanía y hay mucho coraje para defenderla como sea”, afirmó.

Asimismo, subrayó que la entereza del presidente Nicolás Maduro en la actual coyuntura es un ejemplo de dignidad ante el mundo. “Lo peor que hicieron es haberse metido con Venezuela, haber secuestrado a nuestro presidente, quien ahora es un hombre que todo el mundo conoce por su dignidad, coraje y valentía, porque tiene moral, tiene cómo pararse de frente contra cualquiera de estas ignominias”, argumentó.

El viceministro enfatizó que, a pesar de las amenazas externas, en Venezuela prevalece un pueblo consciente y una línea política trazada por el Comandante Hugo Chávez y continuada por el presidente Nicolás Maduro. Resaltó que, mientras sectores externos apuestan por la violencia, la Revolución Bolivariana se enfoca en la vida y la humanidad, a través de las grandes misiones sociales. “Mientras ellos son nacidos para matar, nosotros nacimos para vencer, para vivir”, aseveró.

Finalmente, afirmó que la honestidad y gallardía del proceso bolivariano son la garantía de que el país seguirá avanzando hacia la victoria y la preservación de su autodeterminación.

