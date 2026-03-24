Pueblo cultor se movilizó para exigir el levantamiento de sanciones contra Venezuela

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Este lunes 23 de marzo, el ministro del Poder Popular para la Cultura (MPPC), Raúl Cazal, se unió a una masiva marcha junto al pueblo cultor para exigir el levantamiento total de las sanciones impuestas a Venezuela.

Prensa MPPC (Texto: Dayana Martínez / Fotos: Gustavo Quintana)

“Denunciamos las sanciones, denunciamos el secuestro de Nicolás Maduro y de su compañera de vida, Cilia Flores. Y exigimos el cese de sanciones en contra de nuestro país que afectan el patrimonio nacional y el desarrollo de programas que enaltecen nuestra identidad”, agregó el titular de la cartera de Cultura desde plaza .

Por su parte, la presidenta del Instituto de Patrimonio Cultural (IPC), Dinorah Cruz, subrayó que la remoción de las sanciones es crucial para el financiamiento de la infraestructura cultural y las manifestaciones artísticas en el país.

La jornada contó con el respaldo protagónico de los creadores venezolanos. Marielis Hurtado, participante de la marcha, reafirmó su compromiso con el proceso revolucionario. “Estoy rodilla en tierra con esta Revolución que ha dignificado nuestra cultura y nuestras tradiciones, protegiendo las raíces de nuestros antepasados”.

La movilización afianzó la unidad del pueblo venezolano en su defensa por la dignidad, la protección del patrimonio histórico y la preservación de la identidad nacional.

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