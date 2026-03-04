Venezolanos marcharon exigiendo liberación del presidente Maduro y Cilia Flores a dos meses de su secuestro

Ciudadanos de toda Venezuela salieron este martes a las calles con el objetivo de exigir la liberación del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, la Primera Dama, Cilia Flores, a dos meses de su secuestro ejecutado el pasado 3 de enero por comandos estadounidenses. Aquella madrugada, fuerzas militares de Estados Unidos invadieron la nación suramericana y ejecutaron múltiples bombardeos, asesinando a más de 100 personas y provocando heridas a un número similar.

Texto: Telesur

Durante el recorrido realizado en la capital venezolana, el jefe de Gobierno de Caracas, Nahum Fernández, manifestó que el pueblo marcha por la agenda de paz y estabilidad venezolana: “Somos un país pleno y soberano, y debemos seguir manteniendo la soberanía. Hoy desde el Zulia hasta Caracas hemos visto una gran manifestación de apoyo”.

Marcha a 2 meses de los ataques del 3 de enero de 2026 exigiendo retorno de Maduro

Por su parte, María Mercedes Martínez, habitante de la capital y participante de la movilización expresó: «Nos reunimos los cultores, los poetas y el público en general para exigir que nos devuelvan al señor presidente y a su esposa, nuestra primera combatiente Cilia Flores. Aquí nos encontramos el día de hoy, no solamente nosotros los venezolanos sino también varias delegaciones de otros países que están en resistencia al igual que nosotros».

Con esta movilización, la ciudadanía reafirmó que el trabajo conjunto, la diplomacia y el diálogo político constituyen las vías para lograr la liberación de la pareja presidencial.

“Exigimos, no desde la fuerza sino desde la dignidad de quienes sabemos tenemos la razón y con esa fuerza repitamos nuestros tambores. La venezolanidad es eso, es unidad, es paz, es amor, es construcción colectiva. Nicolás, Cilia, aquí está tu pueblo, aquí está tu gente, aquí está la clase trabajadora”, enfatizó un manifestante consultado por Telesur.

A la marcha asistieron militantes internacionalistas, como miembros de la Brigada Internacional de Argentina, quienes resaltaron: «me parece que este punto de la dignidad es parte de lo que hemos visto en la brigada internacional de solidaridad juvenil con Venezuela como parte de todas las acciones que está llevando a cabo el pueblo venezolano, no solo para resistir sino además resistir con alegría, resistir nunca dejando de pedir por la liberación del presidente y la primera combatiente”.

La madrugada del 3 de enero

El pasado 3 de enero, fuerzas militares estadounidenses bombardearon Caracas y varias zonas de Venezuela, dejando más de 100 personas asesinadas, además de secuestrar al presidente Nicolás Maduro y su esposa, la primera dama Cilia Flores, violando flagrantemente la soberanía nacional.

Tras la agresión, la pareja presidencial fue trasladada ilegalmente a Estados Unidos, donde permanecen recluidos en una cárcel de máxima seguridad. Ante un tribunal de Nueva York, el mandatario declaró: “soy el presidente de Venezuela y me considero prisionero de guerra. Me capturaron en mi casa de Caracas”.

La valentía del presidente Maduro, según describen los venezolanos, ha impulsado la resistencia nacional. Las movilizaciones transforman la indignación en fuerza colectiva, afirman los manifestantes. Las consignas en la capital reafirman la fidelidad a la paz y la libertad, subrayando que la identidad soberana de una nación no puede ser encarcelada.

El sentimiento de justicia ha trascendido las fronteras venezolanas. Globalmente, manifestantes de múltiples países, incluido Estados Unidos, exigen el retorno a Venezuela de Maduro y Cilia Flores.

Bajo consignas como “¡Manos fuera de Venezuela!” y “¡Colonialismo, Fascismo NO!”, los manifestantes denuncian la violación flagrante de la soberanía y los derechos humanos perpetrada por Estados Unidos. Este frente global clama por el respeto al derecho internacional y la no injerencia en los asuntos internos de las naciones.