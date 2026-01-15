EN FOTOS: Trabajadores y cultores venezolanos marcharon en respaldo a Maduro y Cilia Flores

Una multitudinaria movilización de los trabajadores y trabajadoras de la patria colmó las calles de Caracas este miércoles, en respaldo al Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y a la Primera Dama, Cilia Flores, exigiendo su liberación tras haber sido secuestrados el pasado 3 de enero por fuerzas militares estadounidenses.

Texto: Prensa MPPC / Fotos: Juan LaCruz

La Gran Marcha Nacional tuvo como objetivo manifestar el apoyo al proceso de recuperación del mandatario nacional y su esposa, ambos vilmente secuestrados durante la repudiable incursión militar estadounidense del pasado 3 de enero, considerada una violación flagrante al derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas.

A la jornada popular se sumó la fuerza trabajadora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC), junto a cultoras y cultores, artistas, creadoras y creadores comprometidos con la defensa de la patria y el liderazgo de la Revolución Bolivariana

La movilización que partió desde la sede principal de la Cantv, en la avenida Libertador de Caracas, culminó en las escalinatas de El Calvario, donde las y los manifestantes ratificaron su defensa irrestricta de la soberanía e identidad nacional, y su respaldo a la gestión de la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez.

De esta manera, movimientos sociales y el pueblo venezolano continúan exigiendo la pronta liberación del presidente constitucional Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores, así como el respeto a la soberanía nacional.

