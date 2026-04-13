Pueblo cultor honró los 24 años de la victoria popular del 13 de abril de 2002

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Este lunes 13 de abril, cultores y trabajadores del Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC), se sumaron a una multitudinaria movilización en la ciudad de Caracas para conmemorar el 24º aniversario del Día de la Dignidad Nacional.

Texto: Prensa MPPC / Fotos: Roiner Ross y Cortesía

La jornada honró la histórica gesta del pueblo venezolano que, en unión cívico-militar, logró en el 2002 la liberación del presidente Hugo Chávez Frías tras el golpe de Estado de aquel fatídico 11 de abril, restituyendo así el hilo constitucional y el respeto a la Carta Magna.

Durante el encuentro los trabajadores y trabajadoras, cultores, pueblo artesano y creador reafirmaron el compromiso con el Gobierno Bolivariano, por el derecho a la paz y destacaron la importancia de la conciencia revolucionaria.

La movilización que partió desde varios puntos de Caracas, y culminó en las escalinatas de El Calvario, permitió el encuentro de diversos sectores del país que ratificaron su voluntad de proteger la soberanía y la autodeterminación de la Patria frente a cualquier adversidad.

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