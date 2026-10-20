Instalada sala situacional para el registro de notas en la Unearte

En la Universidad Nacional Experimental de las Artes (Unearte) se instaló este lunes una sala situacional destinada a motorizar el levantamiento de actas y notas de estudiantes cursantes del pénsum 2023 afectados por una migración curricular del antiguo pénsum 2013. La activación de este mecanismo se inscribe en las iniciativas promovidas para fortalecer la formación artística en la institución.

Prensa MPPC (Texto: Francisco Castillo / Fotos: Nathael Ramírez)

La sala se instaló en la sede administrativa de la casa de estudios, ubicada en Bellas Artes, en Caracas, con la participación de representantes de la secretaría y departamento de Control de Estudios, junto a voceros del alumnado.

“Están participando de manera inicial representantes de Control de Estudios del Área Metropolitana, que son los que tienen mayor experiencia en este particular, junto a voceros de los estudiantes electos democráticamente, y que actuarán como puente de comunicación entre ambas partes sobre los avances alcanzados día a día y semana a semana”, explicó el secretario general de la Unearte, Jesús Peña.

La sala situacional trabaja en una primera etapa con las subsedes que componen Unearte en Caracas, denominadas Centros de Estudios y Creación Artística (CECA) Modesta Bor, Armando Reverón y Aquiles Nazoa.

Así, la vocería estudiantil que participa en esta Sala Situacional la componen Winifer Jiménez, perteneciente al CECA Modesta Bor, y Kleiner Velásquez, proveniente del CECA Aquiles Nazoa. Jiménez calificó ese proceso como “productivo y eficaz”, pues “la interacción entre la vocería estudiantil y el personal de control de estudios ha sido eficiente”, mientras que a Velásquez le ha parecido “un proceso arduo, pero estamos trabajando en función del beneficio de los estudiantes de Unearte”.

La sala, que se prevé mantener hasta mediados de diciembre, funcionará, además de canal para la regularización de expedientes curriculares del estudiantado, como una oportunidad para definir protocolos que optimicen la recopilación y procesamiento de la data de cada alumno y alumna de la institución.