‎Inspeccionan sede Aquiles Nazoa de la Unearte para definir planes de mejora de infraestructura

Equipos técnicos y especialistas del Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC), en compañía de la Alcaldía de Caracas, junto con autoridades de la Universidad Nacional Experimental de las Artes (Unearte) y voceros estudiantiles, realizaron este martes 20 de octubre una inspección exhaustiva de las instalaciones del Centro de Estudios y Creación Artística (CECA) Aquiles Nazoa, en Bellas Artes, Caracas, para definir las acciones dirigidas a mejorar dicha infraestructura.

Prensa MPPC (Texto: Dayana Martínez / Fotos: Roiner Ross)

‎Durante el recorrido, se evaluó la situación en la terraza destinada a las clases de danza, la sala Anna Julia Rojas, los espacios escénicos experimentales utilizados principalmente por los estudiantes de teatro y danza (mejor conocidos como cajas negras), las aulas teóricas y de práctica, la sala de profesores, el aula de vestuario, los baños, los ascensores y las oficinas administrativas.



‎‎La evaluación determinó que las afectaciones se concentran principalmente en los frisos y algunos elementos arquitectónicos localizados. De acuerdo con la inspección preliminar, no se observaron daños graves que comprometan la estabilidad general de la estructura.

‎Con estas acciones conjuntas, se ratifica el compromiso con la comunidad universitaria en avanzar de manera progresiva y segura en el mejoramiento de las condiciones para el desarrollo académico y cultural de la población estudiantil de Unearte.