‎Inspeccionan sede Aquiles Nazoa de la Unearte para definir planes de mejora de infraestructura

Equipos técnicos y especialistas del Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC), en compañía de la Alcaldía de Caracas, junto con autoridades de la Universidad Nacional Experimental de las Artes (Unearte) y voceros estudiantiles, realizaron este martes 20 de octubre una inspección exhaustiva de las instalaciones del Centro de Estudios y Creación Artística (CECA) Aquiles Nazoa, en Bellas Artes, Caracas, para definir las acciones dirigidas a mejorar dicha infraestructura.
Prensa MPPC (Texto: Dayana Martínez / Fotos: Roiner Ross)
Durante el recorrido, se evaluó la situación en la terraza destinada a las clases de danza, la sala Anna Julia Rojas, los espacios escénicos experimentales utilizados principalmente por los estudiantes de teatro y danza (mejor conocidos como cajas negras), las aulas teóricas y de práctica, la sala de profesores, el aula de vestuario, los baños, los ascensores y las oficinas administrativas.
La evaluación determinó que las afectaciones se concentran principalmente en los frisos y algunos elementos arquitectónicos localizados. De acuerdo con la inspección preliminar, no se observaron daños graves que comprometan la estabilidad general de la estructura.
Con estas acciones conjuntas, se ratifica el compromiso con la comunidad universitaria en avanzar de manera progresiva y segura en el mejoramiento de las condiciones para el desarrollo académico y cultural de la población estudiantil de Unearte.