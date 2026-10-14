CNAC impulsa consulta pública del Plan de la Cinematografía Nacional 🗓

El Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, anunció el inicio del proceso de consulta pública para la formulación del Plan de la Cinematografía Nacional, una hoja de ruta estratégica diseñada para los próximos cinco años.

Texto: Prensa CNAC

La iniciativa busca adaptar la operatividad de la industria a los nuevos esquemas tecnológicos y económicos, tales como la masificación de las plataformas de contenido bajo demanda, la digitalización de salas de exhibición, los nuevos flujos de posproducción y las transformaciones laborales en el entorno digital. El objetivo central es lograr mejoras sostenibles para el sector dentro del marco jurídico vigente regulado por la Ley de Cinematografía Nacional y su reglamento.

El proceso de construcción participativa, que se efectuará desde este 14 de octubre hasta el 14 de noviembre, combina la recepción de propuestas vía web con mesas de trabajo presenciales y virtuales descentralizadas. Para participar, los realizadores, técnicos, creadores y sectores vinculados al área audiovisual pueden ingresar a los formularios digitales, que están disponibles a través de los perfiles oficiales de la institución en redes sociales ( Instagram: @cnac_ve, Twitter: @cnac_venezuela y también en Facebook y Threads), garantizando la trazabilidad y recepción de cada aporte.

El plan abarca ocho ejes estratégicos orientados a la transformación sectorial.

El primer eje se enfoca en la creación, producción y coproducción nacional, con el fin de fortalecer el fomento a la creación independiente y robustecer la base industrial dentro del país.

con el fin de fortalecer el fomento a la creación independiente y robustecer la base industrial dentro del país. El segundo aborda la proyección internacional del cine venezolano, trazando una ruta para posicionar y visibilizar la producción nacional en mercados, festivales y plataformas globales.

trazando una ruta para posicionar y visibilizar la producción nacional en mercados, festivales y plataformas globales. El tercer eje prioriza la distribución, promoción y exhibición, garantizando que las obras cinematográficas se encuentren con el público mediante la optimización de ventanas de circulación comercial, independiente y alternativa.

garantizando que las obras cinematográficas se encuentren con el público mediante la optimización de ventanas de circulación comercial, independiente y alternativa. El cuarto eje está dedicado al desarrollo territorial mediante fondos y comisiones de filmación, buscando expandir la actividad cinematográfica de forma equitativa por todo el país.

buscando expandir la actividad cinematográfica de forma equitativa por todo el país. El quinto eje promueve la educación, la cultura cinematográfica y la preservación del patrimonio fílmico, incentivando el relevo profesional y la salvaguarda de la memoria audiovisual en articulación con universidades y escuelas de cine.

incentivando el relevo profesional y la salvaguarda de la memoria audiovisual en articulación con universidades y escuelas de cine. Por su parte, el sexto eje debate la sostenibilidad financiera, el régimen económico y la modernización institucional del CNAC, analizando incentivos y modelos de financiamiento mixtos.

analizando incentivos y modelos de financiamiento mixtos. El séptimo eje se orienta a los derechos laborales, la protección y el bienestar social del trabajador cinematográfico mediante la optimización de los fondos destinados para tal fin.

mediante la optimización de los fondos destinados para tal fin. Finalmente, el octavo eje garantiza la diversidad cultural, las identidades y la libertad de creación, fomentando una cinematografía que refleje el carácter pluriétnico y multicultural de la nación.

Las deliberaciones de las mesas de trabajo culminarán en un acto formal donde se presentarán públicamente los acuerdos consolidados, reafirmando el compromiso de la institución con la transparencia y el diálogo amplio con la comunidad audiovisual de Venezuela.