Avanza discusión sobre el proyecto de ley contra el maltrato animal

 • 0 Comentarios

El Programa para la Paz y la Convivencia Democrática y la Asamblea Nacional (AN) desarrollan mesas de trabajo para debatir el Proyecto de Ley de Trato Digno y Responsable a los Animales de Compañía. En esta mesa, detalló la instancia en sus redes sociales congregaron representantes del Estado venezolano, proteccionistas, médicos veterinarios y miembros de la sociedad civil.

Texto: Últimas Noticias / Fotos: @programapazven en IG

Como parte de la jornada, se instalaron este miércoles en la Galería de Arte Nacional, en Caracas, tres mesas técnicas de trabajo enfocadas en:

  • Salud Animal y Bienestar
  • Educación, Sensibilización y Aspectos Jurídicos
  • Aspectos Técnicos y Profesionales, esta última vinculada con la búsqueda y el salvamento.

Entre los aspectos centrales de la propuesta legislativa destaca el reconocimiento de los animales como seres sintientes, con garantías para su bienestar.

En el debate también se abordó la creación de un Consejo Nacional rector y de un Registro Único Nacional automatizado y georreferenciado, gratuito y obligatorio durante su fase inicial.

La iniciativa también reconoce la labor de los proteccionistas en el rescate y la alimentación de animales comunitarios en espacios públicos, con el propósito de respaldar las acciones de cuidado y protección que desarrollan estos actores.

Eliminar restricciones a dominios de medios de comunicación propone el Programa para la Paz y la Convivencia al Ejecutivo

septiembre 16, 2026

Delcy Rodríguez realiza balance a 100 días del Programa por la Convivencia Democrática y la Paz

mayo 10, 2026

Presidenta encargada solicita transformación profunda del sistema judicial

mayo 9, 2026

Frente Oficio Puro celebra 14 años con ecopoesía en defensa de la vida

abril 30, 2026

"Tierra de Aventuras" celebró siete años demostrando la importancia del turismo ecológico sostenible para Venezuela

abril 25, 2026

Presidenta encargada se reunió con líderes religiosos del país en el marco del Programa de Convivencia y Paz

abril 7, 2026

Madres de Ramzor Bracho y Orlando Figuera, asesinados en protestas opositoras de 2014 y 2017, piden justicia en reunión con Delcy Rodríguez

febrero 24, 2026

Crearán Mesa Técnica para garantizar protección del Parque Nacional Morrocoy

febrero 18, 2026

Ignacio Barreto: La Gran Misión Viva Venezuela se despliega en todo el país para fortalecer la paz y la convivencia 

febrero 12, 2026
Suscribirse
Notificar en
guest

0 Comentarios