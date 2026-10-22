Estrenan película “La Última Semana de Jesús” con numeroso talento venezolano

Con una profunda perspectiva humana sobre los últimos siete días de Jesús, figura máxima del cristianismo, esta destacada producción de VIP Studios, reúne un brillante elenco internacional y una notable representación del sello y talento venezolano en la dirección, actuación, fotografía y postproducción. En Venezuela, la película estará disponible en más de 20 salas de cine de las principales cadenas cinematográficas del país: Cines Unidos, Cinex, Supercines, Cinepic y el Trasnocho Cultural, junto a un gran despliegue internacional en más de 200 salas en México, 200 salas en Brasil y 50 salas en América Latina.

Texto: Nota de prensa

Este jueves 22 se estrenó en Venezuela la película La Última Semana de Jesús, largometraje distribuido en el país por el Circuito Gran Cine. Con una mirada íntima y profundamente humana, la película aborda los siete días previos a la crucifixión y resurrección de Jesús según los evangelios.

La Última Semana de Jesús (Trailer Oficial)

Lejos de ser un relato estrictamente doctrinal, la obra se enfoca en las vivencias, dudas, miedos y afectos de Jesús y de quienes compartieron sus últimos momentos: el amor incondicional de su madre María, el conflicto de sus discípulos y la traición de Judas, ofreciendo un mensaje conmovedor capaz de conectar con todo espectador.

Un elenco internacional de primer nivel

La producción reúne a destacadas figuras de la actuación hispanoamericana que aportan fuerza dramática y proyección global al filme:

Marc Clotet (Jesús): Reconocido actor español de amplia trayectoria en cine, televisión y teatro (recordado por producciones de gran éxito internacional como Física o Química, Amar es para siempre, La voz dormida y Por amar sin ley). Clotet asume el reto protagónico de encarnar a Jesús desde una perspectiva cargada de sensibilidad, humanidad y fortaleza espiritual.

Reconocido actor español de amplia trayectoria en cine, televisión y teatro (recordado por producciones de gran éxito internacional como Física o Química, Amar es para siempre, La voz dormida y Por amar sin ley). Clotet asume el reto protagónico de encarnar a Jesús desde una perspectiva cargada de sensibilidad, humanidad y fortaleza espiritual. Arap Bethke (Pedro): Aclamado actor mexicano-keniano de proyección internacional en televisión y cine (La Piloto, Buscando a Frida, Club de Cuervos), quien da vida al apóstol Pedro en sus momentos de mayor prueba y lealtad.

Aclamado actor mexicano-keniano de proyección internacional en televisión y cine (La Piloto, Buscando a Frida, Club de Cuervos), quien da vida al apóstol Pedro en sus momentos de mayor prueba y lealtad. Juan Pablo Llano (Judas): Destacado actor y presentador colombiano con amplia presencia en dramáticos e historias internacionales (Sin senos sí hay paraíso, Bajo el mismo cielo, La nocturna), quien interpreta con gran intensidad los dilemas internos y la traición de Judas.

Presencia del talento venezolano

La película cuenta con la firma de calidad de reconocidos profesionales y artistas venezolanos que destacan en áreas clave:

Nicholás Di Blasi (Director): Cineasta y director de reconocidas superproducciones e icónicos dramáticos (Juana la Virgen, 6 Hours Away, Reina de corazones, Facing Destiny).

Cineasta y director de reconocidas superproducciones e icónicos dramáticos (Juana la Virgen, 6 Hours Away, Reina de corazones, Facing Destiny). Ricardo Álamo (Director de Fotografía): Reconocido actor protagónico (Juana la Virgen, De todas maneras rosa, La mujer perfecta) que imprime su visión estética al frente de la fotografía del filme.

Reconocido actor protagónico (Juana la Virgen, De todas maneras rosa, La mujer perfecta) que imprime su visión estética al frente de la fotografía del filme. Sonya Smith (María): actriz venezolano-estadounidense que ha participado en novelas como Cara Sucia, Rosangélica, Marido en alquiler, ¿Dónde está Elisa? Y Un sueño en el abismo.

actriz venezolano-estadounidense que ha participado en novelas como Cara Sucia, Rosangélica, Marido en alquiler, ¿Dónde está Elisa? Y Un sueño en el abismo. Yelena Maciel (María Magdalena): actriz venezolana que participó en Trapos Íntimos, ¡Qué buena se puso Lola!, Amantes, La viuda joven.

actriz venezolana que participó en Trapos Íntimos, ¡Qué buena se puso Lola!, Amantes, La viuda joven. Un talentoso elenco secundario nacional integrado por Claudio de la Torre (Flavio), Douglas Olivo (Juan), Gabo López (Santiago), Juan Carlos García (Pilatos), Verónica Schneider (Ligia), Saúl Mendoza (Escriba), Anthony Lo Russo (Eleazar), entre otros.

Fundada y liderada por Roxana Rotundo (productora ejecutiva junto a Mayu Muci y Rosalind Rotundo), la compañía VIP Studios, con sede en Miami, Florida, suma más de 20 años de liderazgo en el mercado audiovisual internacional. Evolucionando hacia VIP Studios, la empresa se afianza en el desarrollo de coproducciones globales, cine de fe y contenidos de alto impacto para salas de cine y plataformas mundiales.

En Venezuela, la película se proyectará a nivel nacional a través de las principales cadenas y salas de exhibición del país: Cines Unidos, Cinex, Supercines, Cinepic y el Paseo Trasnocho Cultural. Su lanzamiento en Venezuela coincide con un imponente despliegue en la región, llegando a 200 salas en México, 200 salas en Brasil y 50 salas en el resto de América Latina.

Ficha técnica

Título Original: La Última Semana de Jesús

Formato / Género: Largometraje / Drama bíblico – histórico

Duración: 80 minutos aproximadamente

Año de Producción: 2026

Países de Producción: Estados Unidos, México, Argentina, Venezuela

Compañía Productora: VIP 2000 TV / VIP Studios

Distribuidora en Venezuela: Circuito Gran Cine

Dirección: Nicholás Di Blasi

Guion y Diseño de Producción: César Sierra

Dirección de Fotografía: Ricardo Álamo

Producción Ejecutiva: Mayu Muci, Rosalind Rotundo, Roxana Rotundo

Elenco Principal: