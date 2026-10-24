Gobierno entregó 1.081 viviendas reparadas tras ser afectadas por terremotos de junio

La Presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, entregó este viernes 23 de octubre, 1.081 viviendas totalmente reparadas en el sector Colinas de Los Caobos, beneficiando a más de 3.500 personas tras las afectaciones sufridas por el reciente evento sísmico del 24 de junio.

Texto: Diario Vea / Fotos: Prensa Presidencial

Durante el encuentro con la comunidad, la mandataria destacó el impacto directo del Plan Venezuela Renace e hizo entrega formal de 26 edificios intervenidos en Los Caobos. En la actividad anunció además la aprobación de financiamientos directos para 91 juntas de condominio, destinados a la rehabilitación integral de las áreas comunes.

«Mi aspiración es que en Año Nuevo cada quien lo reciba o en una vivienda nueva, o en una vivienda comprada, financiada por el Gobierno, o en una unidad transitoria unifamiliar para que las personas tengan su privacidad», enfatizó Rodríguez durante la actividad.

Delcy Rodríguez entrega 1.081 viviendas recuperadas en Los Caobos tras terremotos de junio

Las labores ejecutadas abarcaron un despliegue técnico con más de 63.000 inspecciones en distintos sectores para determinar el nivel de daños, logrando abordar activamente la recuperación de más de 20.000 soluciones habitacionales en el país.

Los recursos otorgados a las juntas de condominio permitirán resolver problemas estructurales y de servicios en los edificios, tales como la reparación de ascensores, impermeabilización de techos, corrección de filtraciones, mantenimiento de bombas de agua y pintura.

El despliegue abarcó también otros sectores con el acompañamiento de autoridades locales, entre ellos el trabajo conjunto con el gobernador del estado Miranda, Elio Serrano, para la entrega de 30 viviendas recuperadas en Los Palos Grandes, y las acciones junto a la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, con la rehabilitación del edificio Omar Torrijos en la avenida Bolívar, el cual cuenta con 240 apartamentos totalmente recuperados.