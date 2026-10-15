El Presidente Maduro y Cilia Flores reiteran su inocencia ante nuevas acusaciones de la Fiscalía de EE.UU.

Este jueves, el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, la primera dama Cilia Flores, se declararon no culpables de los nuevos cargos de presunta conspiración para cometer torturas, durante una audiencia ante un tribunal federal de Manhattan. La defensa, encabezada por el abogado Barry Pollack, ha cuestionado la jurisdicción de los tribunales estadounidenses y ha invocado la inmunidad que corresponde a sus cargos como presidente y primera dama de Venezuela.

Texto: Últimas Noticias

Según agencias, Maduro, al ser interrogado por el juez, se declaró no culpable y aseguró que el documento acusatorio está basado en “falsas acusaciones y testimonio contra su persona”. Según dijo, se trata de “una suma de elementos y ataques que ya conocía en el pasado”.

Cilia Flores, por su parte, se limitó a declararse “completamente inocente” y “no culpable” de los nuevos cargos.

Ambos afirmaron al juez haber sido informados por sus abogados de la nueva acusación y haber recibido una copia en español de la misma.

En la misma cita, la Fiscalía pidió un reprogramación del inicio del juicio contra el presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, del 1 al 14 de junio de 2027, según se expresa en una moción enviada al juez federal del Distrito Sur de Nueva York, Alvin Hellerstein, en tanto que la próxima audiencia fue programada para el 17 de diciembre, cuando se prevé discutirán las mociones de la defensa para descartar el caso.

El documento indica que el Departamento de Justicia y la defensa acordaron modificar el calendario procesal tras la presentación de la quinta acusación complementaria. Los abogados de Nicolás Maduro y Cilia Flores aceptaron el calendario propuesto.

Inicialmente, el juez Hellerstein había fijado para el 1 de junio del 2027 la fecha del juicio tras finalizar la tercera audiencia judicial del mandatario Maduro y de su esposa.