Gran Misión Viva Venezuela se desplegó en Mérida durante los Carnavales por la Paz 2026

Con el despliegue protagónico de la Gran Misión Viva Venezuela, Mi Patria Querida, el estado bolivariano de Mérida se sumó a la celebración de los Carnavales por la Paz 2026. Esta política de Estado, centrada en enaltecer la identidad venezolana, garantizó que el colorido y la tradición popular tomaran cada rincón de la entidad andina para el sano disfrute de las familias venezolanas.

Tras cuatro días de intensa actividad, el balance ratifica el éxito de una agenda integral que movilizó a cultores, recreadores y movimientos juveniles en los 23 municipios y más de 200 comunidades del estado. A través de la “Mesa del Vivir Bien”, se ejecutó una programación diversa que priorizó el esparcimiento de niños, jóvenes y adultos mayores.

El director del Gabinete de Cultura de la entidad, Óscar Upegui, resaltó la programación impulsada por la Gran Misión Viva Venezuela, Mi Patria Querida. Entre los atractivos destacan las Danzas Andinas, Kalamba Tambor, la interpretación de Mitiliano Díaz y diversos talleres de artes tradicionales como muñequería de trapo y títeres de la ULA.

“Es un orgullo contar con el talento de nuestros cultores y cultoras. Gracias a ellos, estos carnavales se han llenado de tradición y aprendizaje. Vaya mi reconocimiento al pueblo que demuestra que nuestra cultura seguirá siendo la paz”, expresó Upegui.

Las actividades también contaron con el acompañamiento del ministro de Educación Universitaria, Ricardo Sánchez; el gobernador Arnaldo Sánchez y el alcalde del municipio Libertador, Nelson Álvarez. Las autoridades recorrieron diversas comunidades, reafirmando que Mérida es un pueblo que vence a través de sus tradiciones y el brillo de su “Generación de Oro”.

Con estas jornadas, el estado bolivariano de Mérida se consolida como uno de los destinos predilectos del país, donde la familia es el eje central de la alegría, el encuentro, el amor respeto y la sana convivencia.